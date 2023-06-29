"Тысяча долларов и ты украинец": в Одесской области делали документы для россиян

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Национальной полицией провела успешную операцию, направленную на прекращение деятельности нелегальной типографии, которая производила поддельные документы. С помощью них россияне могли "легализоваться" в Европейском Союзе.

Об этом сообщает СБУ.

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В ходе комплексных мероприятий, охвативших несколько областей, была раскрыта преступная схема, которой оперировал организатор и его трое сообщников.

Злоумышленники занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов, водительских удостоверений, регистрационных свидетельств для автомобилей и государственных актов собственности на землю.

Среди клиентов группы были граждане Российской Федерации, используя поддельные документы, пытались нелегально проживать в Украине или уехать в страны Европейского Союза.

Сколько стоили фальшивые документы

Стоимость ложных документов зависела от их сложности и срочности изготовления.

Например, за фейковую ID-карту украинского гражданина преступники брали 1,1 тысячи долларов, а фальшивое водительское удостоверение продавалось за 600 долларов.

Подробные документы. Фото: СБУ

Каждый месяц преступники выполняли более 100 заказов на подделку документов.

Кроме того, группа предоставляла фиктивные медицинские выводы о непригодности к призыву в армию из-за состояния здоровья. Эта услуга стоила от 5 до 10 тысяч долларов.

Обыски у злоумышленников

В ходе проведения более 150 обысков в подпольной типографии, а также по адресам проживания и работы злоумышленников в Одесской области и других регионах было обнаружено следующее:

бланки фальшивых документов;

оборудование для изготовления подделок и нанесения голографических защитных элементов;

печати и штампы, используемые в незаконной деятельности

СБУ производит обыски в нотариусе. Фото: СБУ

В настоящее время организатор преступной группы, его сообщники из Ровно и Харькова, а также его "курьер" из Бучи, были объявлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Двое из злоумышленников находятся под стражей. Планируется также сообщить о подозрении еще одному участнику схемы из Ровно и нотариусу из Харькова.

Сейчас идет расследование для полного выяснения всех обстоятельств этого преступления. Злоумышленникам может быть назначено до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области пограничники обнаружили двух человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. Мужчины для этого решили использовать поддельные документы.