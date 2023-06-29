"Тысяча долларов и ты украинец": в Одесской области делали документы для россиян
Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Национальной полицией провела успешную операцию, направленную на прекращение деятельности нелегальной типографии, которая производила поддельные документы. С помощью них россияне могли "легализоваться" в Европейском Союзе.
Об этом сообщает СБУ.
В ходе комплексных мероприятий, охвативших несколько областей, была раскрыта преступная схема, которой оперировал организатор и его трое сообщников.
Злоумышленники занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов, водительских удостоверений, регистрационных свидетельств для автомобилей и государственных актов собственности на землю.
Среди клиентов группы были граждане Российской Федерации, используя поддельные документы, пытались нелегально проживать в Украине или уехать в страны Европейского Союза.
Сколько стоили фальшивые документы
Стоимость ложных документов зависела от их сложности и срочности изготовления.
Например, за фейковую ID-карту украинского гражданина преступники брали 1,1 тысячи долларов, а фальшивое водительское удостоверение продавалось за 600 долларов.
Каждый месяц преступники выполняли более 100 заказов на подделку документов.
Кроме того, группа предоставляла фиктивные медицинские выводы о непригодности к призыву в армию из-за состояния здоровья. Эта услуга стоила от 5 до 10 тысяч долларов.
Обыски у злоумышленников
В ходе проведения более 150 обысков в подпольной типографии, а также по адресам проживания и работы злоумышленников в Одесской области и других регионах было обнаружено следующее:
- бланки фальшивых документов;
- оборудование для изготовления подделок и нанесения голографических защитных элементов;
- печати и штампы, используемые в незаконной деятельности
В настоящее время организатор преступной группы, его сообщники из Ровно и Харькова, а также его "курьер" из Бучи, были объявлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Двое из злоумышленников находятся под стражей. Планируется также сообщить о подозрении еще одному участнику схемы из Ровно и нотариусу из Харькова.
Сейчас идет расследование для полного выяснения всех обстоятельств этого преступления. Злоумышленникам может быть назначено до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области пограничники обнаружили двух человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. Мужчины для этого решили использовать поддельные документы.