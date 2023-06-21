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"Вигадав собі дітей": прикордонники Одещини затримали призовника

21 червня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Вигадав собі дітей": прикордонники Одещини затримали призовника
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДСПУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині прикордонники виявили двох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Чоловіки для цього вирішили використати підробні документи.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Схеми перетину кордону

В одному з пунктів пропуску 57-річний громадянин України представив три нотаріально засвідчені копії свідоцтв про народження своїх неповнолітніх дітей, яких, як виявилося, він навіть не мав. Чоловік вдався до хитрощів, аби потрапити до своєї дружини, яка проживає в Молдові.

У другому випадку, на іншому пункті пропуску, митники затримали 21-річного молодика, який намагався перетнути кордон з підробленою "довідкою військово-лікарської комісії" та "тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного". За словами хлопця, його батьки "подарували" йому ці фальшиві документи, причому вони ще "заплатили" за них хабар.

Обидва випадки були задокументовані, а прикордонні служби повідомили національну поліцію про можливі злочини згідно з частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, що стосується "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Нагадаємо, трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.

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