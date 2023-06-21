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"Придумал себе детей": пограничники Одесчины задержали призывника

21 июня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Придумал себе детей": пограничники Одесчины задержали призывника
Проверка документов на границе. Фото: ДСПУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области пограничники обнаружили двух человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Мужчины для этого решили использовать поддельные документы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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В одном из пунктов пропуска 57-летний гражданин Украины представил три нотариально заверенные копии свидетельств о рождении своих несовершеннолетних детей, которых, как оказалось, у него даже не было. Мужчина прибег к хитростям, чтобы попасть к своей жене, проживающей в Молдове.

Во втором случае, в другом пункте пропуска, таможенники задержали 21-летнего молодого человека, который пытался пересечь границу с поддельной "справкой военно-врачебной комиссии" и "временным удостоверением военнообязанного". По словам молодого человека, его родители "подарили" ему эти фальшивые документы, причем они еще "заплатили" за них взятку.

Оба случая были задокументированы, а пограничные службы сообщили национальную полицию о возможных преступлениях согласно части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, что касается "Подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Напомним, троих человек, пытавшихся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, задержали ночью в районе пограничного населенного пункта вблизи Измаильского отряда. Эта группа путешественников, которая направлялась в Молдову, была подмечена тепловизором.

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