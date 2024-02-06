СБУ в Одессе ликвидировала участника агентурной сети ФСБ

Правоохранители задержали предателя. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили должностные лица государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель с Одесчины, который передавал врагу данные о Силях обороны юга.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Детали сотрудничества с врагом

Сотрудник одесского отделения СБУ разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии региона. Его удалось завербовать, угрожая здоровьем родных. Кроме того, враг предложил за сотрудничество денежное вознаграждение.

Какое наказание грозит

В настоящее время российский агент был задержан и сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с врагом. Чиновник транспортной компании собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

Также мы писали, что в Одессе на скамье подсудимых оказался российский разведчик, воевавший на стороне так называемой ЛНР. Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 г. и участвовал в провокациях в пользу РФ.