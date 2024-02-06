Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow СБУ в Одесі ліквідувала учасника агентурної мережі ФСБ arrow

СБУ в Одесі ліквідувала учасника агентурної мережі ФСБ

6 лютого 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
СБУ в Одесі ліквідувала учасника агентурної мережі ФСБ
Правоохоронці затримали зрадника. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня. 

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

Читайте також:

Деталі співпраці з ворогом

Співробітник одеського відділення СБУ розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії регіону. Його вдалося завербувати, погрожуючи здоровʼям рідних. Крім того, ворог запропонував за співпрацю грошову винагороду.

Яке покарання загрожує

Наразі російського агента затримали та повідомили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Посадовець транспортної компанії збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Також ми писали, що в Одесі на лаві підсудних опинився російський розвідник, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 року та брав участь у провокаціях на користь РФ.

СБУ
Одеса
війна
розвідка
Одеська область
ФСБ
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі