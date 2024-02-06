СБУ в Одесі ліквідувала учасника агентурної мережі ФСБ

Правоохоронці затримали зрадника. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі співпраці з ворогом

Співробітник одеського відділення СБУ розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії регіону. Його вдалося завербувати, погрожуючи здоровʼям рідних. Крім того, ворог запропонував за співпрацю грошову винагороду.

Яке покарання загрожує

Наразі російського агента затримали та повідомили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Посадовець транспортної компанії збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Також ми писали, що в Одесі на лаві підсудних опинився російський розвідник, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 року та брав участь у провокаціях на користь РФ.