Главная Одесса СБУ в Одессе задержала 2 священников — в чем подозревают

СБУ в Одессе задержала 2 священников — в чем подозревают

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:10
В Одессе СБУ задержали двух священников УПЦ (МП) и обвиняют их в кремлевской пропаганде и оправдании агрессии РФ
Фигурант после задержания. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала в Одессе двух священников УПЦ (МП), которые восхваляли РФ и оправдывали ее военные преступления. Фигурантов задержали, им грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подробности дела

Среди задержанных — 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ (МП). Во время разговоров с прихожанами он героизировал оккупантов и оскорблял религиозные убеждения верующих других конфессий. Фигурант поддерживал связи с бывшим народным депутатом от "Партии регионов" Игорем Марковым, который уже имеет подозрение от СБУ за государственную измену и сейчас скрывается на территории РФ.

Кроме того, по данным следствия подозреваемый контактировал с Валерием Кауровым, который в 2014 году сбежал в РФ, где объявил о создании кремлевского проекта "Одесская народная республика — Новороссия".

По его заказу клирик вместе со своей 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных локаций Одессы, а затем отправлял снимки в РФ. Потом россияне "дорисовывали" на пустых листках призывы к оккупации областного центра, которые якобы звучали от местных жителей. В дальнейшем рупоры кремля "разгоняли" смонтированные фейки на росТВ и каналах в меренжерах под видом публикаций пророссийского "подполья".

None - фото 1
Задержание подозреваемого, фото: Служба безопасности Украины

Еще один задержанный — 44-летний протоиерей УПЦ (МП), который в своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

СБУ в Одессе задержала 2 священников — в чем подозревают - фото 2
Удостоверение священника. Фото: Служба безопасности Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по статьям чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников) и по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений). Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который перешел на сторону РФ. А также о жителе Черновцов, который оправдывал агрессию.

СБУ Одесса священники Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
