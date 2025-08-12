Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса СБУ в Одесі затримала 2 священників — у чому підозрюють

СБУ в Одесі затримала 2 священників — у чому підозрюють

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 16:10
В Одесі СБУ затримали двох священників УПЦ (МП) та звинувачують їх у кремлівській пропаганді і виправдовуванні агресії РФ
Фігурант після затримання. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала в Одесі двох священників УПЦ (МП), які вихваляли РФ і виправдовували її воєнні злочини. Фігурантів затримали, їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Серед затриманих — 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій. Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від "партії регіонів" Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується на території РФ.

Крім того, за даними слідства підозрюваний контактував із Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до РФ, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка — Новоросія".

На його замовлення клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до РФ. Відтак росіяни "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі рупори кремля "розганяли" змонтовані фейки на росТБ і каналах у меренжерах під виглядом публікацій проросійського "підпілля".

None - фото 1
Затримання підозрюваного. Фото: Служба безпеки України

Ще один затриманий — 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

СБУ в Одесі затримала 2 священників — у чому підозрюють - фото 2
Посвідчення священника. Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомленно про підозру за статтями чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників) та за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань). Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, який перейшов на бік РФ. А також про жителя Чернівців, який виправдовував агресію.

СБУ Одеса священики Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації