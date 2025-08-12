В Одесі СБУ затримали двох священників УПЦ (МП) та звинувачують їх у кремлівській пропаганді і виправдовуванні агресії РФ

Фігурант після затримання. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала в Одесі двох священників УПЦ (МП), які вихваляли РФ і виправдовували її воєнні злочини. Фігурантів затримали, їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Подробиці справи

Серед затриманих — 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій. Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від "партії регіонів" Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується на території РФ.

Крім того, за даними слідства підозрюваний контактував із Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до РФ, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка — Новоросія".

На його замовлення клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до РФ. Відтак росіяни "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі рупори кремля "розганяли" змонтовані фейки на росТБ і каналах у меренжерах під виглядом публікацій проросійського "підпілля".

Затримання підозрюваного. Фото: Служба безпеки України

Ще один затриманий — 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Посвідчення священника. Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомленно про підозру за статтями чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників) та за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань). Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

