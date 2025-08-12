Троллейбус № 10 в Одесі змінив схему руху - яким чином

Один із одеських тролейбусів увечері змінить маршрут — який
З технічних причин сьогодні з 21:30 тролейбусний маршрут №10 в Одесі курсуватиме за новою схемою. Він тимчасово не доїжджатиме лише до вулиці Рішельєвської.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Зміни у русі тролейбусу
Тролейбус №10 в Одесі з 21, 30 тимчасово буде ходити за зміненим машрутом:
- вул. Інглезі — вул. Рішельєвська.
Додамо, раніше 10-й троллейбус ходив від вулиці Інглезі до Пересипського мосту. Він курсує щодня з 05:31 до 21:50.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 15 гривень. Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Скільки коштуватиме проїзний на місяць
Для школярів:
- на трамвай — 120 грн;
- на тролейбус — 120 грн;
- на трамвай і тролейбус — 160 грн.
Для студентів денної форми навчання:
- на трамвай — 240 грн;
- на тролейбус — 240 грн;
- на трамвай і тролейбус — 340 грн.
Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):
- на трамвай — 630 грн;
- на тролейбус — 630 грн;
- на трамвай і тролейбус — 756 грн.
Для населення:
- на трамвай — 420 грн;
- на тролейбус — 420 грн;
- на трамвай і тролейбус — 567 грн.
Проїзні квитки на тиждень:
- на трамвай — 105 грн;
- на тролейбус — 105 грн;
- на трамвай і тролейбус — 147 грн.
Проїзні квитки на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на тролейбус — 1170 грн;
- на трамвай і тролейбус — 1550 грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни в русі деяких трамваїв через ремонтні роботи. А також про новий маршрут тролейбусів №3 та №10.
