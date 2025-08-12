Відео
Головна Одеса Один із одеських тролейбусів увечері змінить маршрут — який

Один із одеських тролейбусів увечері змінить маршрут — який

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 15:35
Троллейбус № 10 в Одесі змінив схему руху - яким чином
Тролейбус № 10. Фото: Одеська мерія

З технічних причин сьогодні з 21:30 тролейбусний маршрут №10 в Одесі курсуватиме за новою схемою. Він тимчасово не доїжджатиме лише до вулиці Рішельєвської.

Про це повідомляє Одеська мерія.

Читайте також:

Зміни у русі тролейбусу

Тролейбус №10 в Одесі з 21, 30 тимчасово буде ходити за зміненим машрутом:

  • вул. Інглезі — вул. Рішельєвська.

Додамо, раніше 10-й троллейбус ходив від вулиці Інглезі до Пересипського мосту. Він курсує щодня з 05:31 до 21:50.

None - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скріншот посту міськради

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 15 гривень. Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Скільки коштуватиме проїзний на місяць

Для школярів:

  • на трамвай — 120 грн;
  • на тролейбус — 120 грн;
  • на трамвай і тролейбус — 160 грн.

Для студентів денної форми навчання:

  • на трамвай — 240 грн;
  • на тролейбус — 240 грн;
  • на трамвай і тролейбус — 340 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):

  • на трамвай — 630 грн;
  • на тролейбус — 630 грн;
  • на трамвай і тролейбус — 756 грн.

Для населення:

  • на трамвай — 420 грн;
  • на тролейбус — 420 грн;
  • на трамвай і тролейбус — 567 грн.

Проїзні квитки на тиждень:

  • на трамвай — 105 грн;
  • на тролейбус — 105 грн;
  • на трамвай і тролейбус — 147 грн.

Проїзні квитки на квартал:

  • на трамвай — 1170 грн;
  • на тролейбус — 1170 грн;
  • на трамвай і тролейбус — 1550 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни в русі деяких трамваїв через ремонтні роботи. А також про новий маршрут тролейбусів №3 та №10. 

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
