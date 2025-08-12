Підозрюваному у вбивстві активіста Ганула в Одесі Шалаєву продовжили тримання під вартою

Сергій шалаєв у суді. Фото ілюстративне: Ґрати

Підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула Сергію Шалаєву продовжили строк тримання під вартою. Згідно рішення суду, він пробуде у слідчому ізоляторі до 15 вересня.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили у військовій прокуратурі.

Продовження тримання під вартою

Чергове засідання за справою Сергія Шалаєва, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем'яна Ганула проходило у закритому форматі в Київському районному суді Одеси. Феміда погодила клопотання прокуратури на продовжила строк тримання під вартою до 15 вересня.

Справа Ганула

Вранці 14 березня 2025 року в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб. Дем'ян Ганул відомий своєю боротьбою проти проросійських наративів та участю у демонтажі радянських пам’ятників, через що неодноразово отримував погрози.

Що відомо про Шалаєва

Сергій Шалаєв ніколи не служив у 28-й бригаді, як це спершу повідомлялося, але мав бойовий досвід ще з часів АТО. У молодості працював приватним охоронцем. Він стверджує, що до останнього був упевнений, що спілкується з представниками СБУ, які обіцяли йому посаду після виконання "роботи", а що Дем’ян — зрадник. За даними слідства, замовлення підозрюваний отримав лише на фінальному етапі, але ще в лютому його помічали в кав’ярні, де часто бував Ганул. Він не був єдиним, хто стежив за пересуванням активіста. Зброю Шалаєв отримав в пакеті від людини, яка приїхала з іншого міста.

