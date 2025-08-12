Подозреваемому в убийстве активиста Ганула в Одессе Шалаеву продлили содержание под стражей

Сергей Шалаев в суде. Фото иллюстративное: Ґрати

Подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула Сергею Шалаеву продлили срок содержания под стражей. Согласно решению суда, он пробудет в следственном изоляторе до 15 сентября.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили в военной прокуратуре.

Продление содержания под стражей

Очередное заседание по делу Сергея Шалаева, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула, проходило в закрытом формате в Киевском районном суде Одессы. Фемида согласовала ходатайство прокуратуры и продлила срок содержания под стражей до 15 сентября.

Дело Ганула

Утром 14 марта 2025 года в Одессе убили активиста Демьяна Ганула. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Что известно о Шалаеве

Сергей Шалаев никогда не служил в 28-й бригаде, как это сначала сообщалось, но имел боевой опыт еще со времен АТО. В молодости работал частным охранником. Он утверждает, что до последнего был уверен, что общается с представителями СБУ, которые обещали ему должность после выполнения "работы", а что Демьян — предатель. По данным следствия, заказ подозреваемый получил лишь на финальном этапе, но еще в феврале его замечали в кафе, где часто бывал Ганул. Он не был единственным, кто следил за передвижением активиста. Оружие Шалаев получил в пакете от человека, который приехал из другого города.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом могли завербовать Сергея Шалаева. А также о том, что активисту Ганулу неоднократно угрожали.