В Одесі змінено рух трамваїв № 15 та 21

Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі проводять ремонтні роботи на коліях громадського транспорту у Хаджибейському районі міста. Через це трамваї № 15 та 21 тимчасово змінили маршрут руху.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Зміни у русі трамваїв

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях внесено тимчасові зміни до наступних маршрутів:

Трамвайний маршрут №15 курсує за схемою: "Тираспольська площа — площа Олексіївська". У русі задіяні 4 вагони

Трамвайний маршрут №21: "Тираспольська площа — вул. Дальницька". У русі 3 вагони.

Трамвай №12 ходитиме за старим маршрутом ("Херсонський сквер — Слобідський ринок"), але у кількості 2 вагонів.

Повідомлення міськради. Фото: скріншот посту мерії

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 15 гривень. Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Скільки коштуватиме проїзний на місяць

Для школярів:

на трамвай — 120 грн;

на тролейбус — 120 грн;

на трамвай і тролейбус — 160 грн.

Для студентів денної форми навчання:

на трамвай — 240 грн;

на тролейбус — 240 грн;

на трамвай і тролейбус — 340 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):

на трамвай — 630 грн;

на тролейбус — 630 грн;

на трамвай і тролейбус — 756 грн.

Для населення:

на трамвай — 420 грн;

на тролейбус — 420 грн;

на трамвай і тролейбус — 567 грн.

Проїзні квитки на тиждень:

на трамвай — 105 грн;

на тролейбус — 105 грн;

на трамвай і тролейбус — 147 грн.

Проїзні квитки на квартал:

на трамвай — 1170 грн;

на тролейбус — 1170 грн;

на трамвай і тролейбус — 1550 грн.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про зміни у русі трамваю № 15. А також про новий маршрут тролейбусів №3 та №10.