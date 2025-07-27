В Одесі змінено рух трамваїв № 15 та 21

В Одесі змінено рух трамваїв — яких саме
В Одесі проводять ремонтні роботи на коліях громадського транспорту у Хаджибейському районі міста. Через це трамваї № 15 та 21 тимчасово змінили маршрут руху.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Зміни у русі трамваїв
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях внесено тимчасові зміни до наступних маршрутів:
- Трамвайний маршрут №15 курсує за схемою: "Тираспольська площа — площа Олексіївська". У русі задіяні 4 вагони
- Трамвайний маршрут №21: "Тираспольська площа — вул. Дальницька". У русі 3 вагони.
- Трамвай №12 ходитиме за старим маршрутом ("Херсонський сквер — Слобідський ринок"), але у кількості 2 вагонів.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 15 гривень. Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Скільки коштуватиме проїзний на місяць
Для школярів:
- на трамвай — 120 грн;
- на тролейбус — 120 грн;
- на трамвай і тролейбус — 160 грн.
Для студентів денної форми навчання:
- на трамвай — 240 грн;
- на тролейбус — 240 грн;
- на трамвай і тролейбус — 340 грн.
Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):
- на трамвай — 630 грн;
- на тролейбус — 630 грн;
- на трамвай і тролейбус — 756 грн.
Для населення:
- на трамвай — 420 грн;
- на тролейбус — 420 грн;
- на трамвай і тролейбус — 567 грн.
Проїзні квитки на тиждень:
- на трамвай — 105 грн;
- на тролейбус — 105 грн;
- на трамвай і тролейбус — 147 грн.
Проїзні квитки на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на тролейбус — 1170 грн;
- на трамвай і тролейбус — 1550 грн.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про зміни у русі трамваю № 15. А також про новий маршрут тролейбусів №3 та №10.
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