В Одессе изменено движение трамваев № 15 и 21

В Одессе изменено движение трамваев — каких именно
В Одессе проводят ремонтные работы на путях общественного транспорта в Хаджибейском районе города. Из-за этого трамваи № 15 и 21 временно изменили маршрут движения.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Изменения в движении трамваев
В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях внесены временные изменения в следующие маршруты:
- Трамвайный маршрут №15 курсирует по схеме: "Тираспольская площадь — площадь Алексеевская". В движении задействованы 4 вагона
- Трамвайный маршрут №21: "Тираспольская площадь — ул. Дальницкая". В движении 3 вагона.
- Трамвай №12 будет ходить по старому маршруту ("Херсонский сквер — Слободской рынок"), но в количестве 2 вагонов.
Стоимость проезда
Сейчас проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 15 гривен. Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет надо приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Сколько будет стоить проездной на месяц
Для школьников:
- на трамвай — 120 грн;
- на троллейбус — 120 грн;
- на трамвай и троллейбус — 160 грн.
Для студентов дневной формы обучения:
- на трамвай — 240 грн;
- на троллейбус — 240 грн;
- на трамвай и троллейбус — 340 грн.
Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):
- на трамвай — 630 грн;
- на троллейбус — 630 грн;
- на трамвай и троллейбус — 756 грн.
Для населения:
- на трамвай — 420 грн;
- на троллейбус — 420 грн;
- на трамвай и троллейбус — 567 грн.
Проездные билеты на неделю:
- на трамвай — 105 грн;
- на троллейбус — 105 грн;
- на трамвай и троллейбус — 147 грн.
Проездные билеты на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на троллейбус — 1170 грн;
- на трамвай и троллейбус — 1550 грн.
Напомним, еще недавно мы писали об изменениях в движении трамвая № 15. А также о новом маршруте троллейбусов №3 и №10.
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