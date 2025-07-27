В Одессе изменено движение трамваев № 15 и 21

Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе проводят ремонтные работы на путях общественного транспорта в Хаджибейском районе города. Из-за этого трамваи № 15 и 21 временно изменили маршрут движения.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях внесены временные изменения в следующие маршруты:

Трамвайный маршрут №15 курсирует по схеме: "Тираспольская площадь — площадь Алексеевская". В движении задействованы 4 вагона

Трамвайный маршрут №21: "Тираспольская площадь — ул. Дальницкая". В движении 3 вагона.

Трамвай №12 будет ходить по старому маршруту ("Херсонский сквер — Слободской рынок"), но в количестве 2 вагонов.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот поста мэрии

Стоимость проезда

Сейчас проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 15 гривен. Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет надо приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Сколько будет стоить проездной на месяц

Для школьников:

на трамвай — 120 грн;

на троллейбус — 120 грн;

на трамвай и троллейбус — 160 грн.

Для студентов дневной формы обучения:

на трамвай — 240 грн;

на троллейбус — 240 грн;

на трамвай и троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

на трамвай — 630 грн;

на троллейбус — 630 грн;

на трамвай и троллейбус — 756 грн.

Для населения:

на трамвай — 420 грн;

на троллейбус — 420 грн;

на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проездные билеты на неделю:

на трамвай — 105 грн;

на троллейбус — 105 грн;

на трамвай и троллейбус — 147 грн.

Проездные билеты на квартал:

на трамвай — 1170 грн;

на троллейбус — 1170 грн;

на трамвай и троллейбус — 1550 грн.

Напомним, еще недавно мы писали об изменениях в движении трамвая № 15. А также о новом маршруте троллейбусов №3 и №10.