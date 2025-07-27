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Главная Одесса В Одессе изменено движение трамваев — каких именно

В Одессе изменено движение трамваев — каких именно

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Дата публикации 27 июля 2025 12:05
В Одессе изменено движение трамваев № 15 и 21
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе проводят ремонтные работы на путях общественного транспорта в Хаджибейском районе города. Из-за этого трамваи № 15 и 21 временно изменили маршрут движения.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Изменения в движении трамваев

В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях внесены временные изменения в следующие маршруты:

  • Трамвайный маршрут №15 курсирует по схеме: "Тираспольская площадь — площадь Алексеевская". В движении задействованы 4 вагона
  • Трамвайный маршрут №21: "Тираспольская площадь — ул. Дальницкая". В движении 3 вагона.
  • Трамвай №12 будет ходить по старому маршруту ("Херсонский сквер — Слободской рынок"), но в количестве 2 вагонов.
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Сообщение горсовета. Фото: скриншот поста мэрии

Стоимость проезда

Сейчас проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 15 гривен. Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет надо приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Сколько будет стоить проездной на месяц

Для школьников:

  • на трамвай — 120 грн;
  • на троллейбус — 120 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 160 грн.

Для студентов дневной формы обучения:

  • на трамвай — 240 грн;
  • на троллейбус — 240 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

  • на трамвай — 630 грн;
  • на троллейбус — 630 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 756 грн.

Для населения:

  • на трамвай — 420 грн;
  • на троллейбус — 420 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проездные билеты на неделю:

  • на трамвай — 105 грн;
  • на троллейбус — 105 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 147 грн.

Проездные билеты на квартал:

  • на трамвай — 1170 грн;
  • на троллейбус — 1170 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 1550 грн.

Напомним, еще недавно мы писали об изменениях в движении трамвая № 15. А также о новом маршруте троллейбусов №3 и №10.

Одесса ремонт транспорт Новости Одессы трамвай
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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