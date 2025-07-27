Как снять авто с регистрации, если машина повреждена обстрелом Одессы

Уничтоженное обстрелом авто. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вследствие многочисленных дроновых атак на Одессу были повреждены сотни автомобилей горожан. Если машина сильно пострадала и не подлежит восстановлению ее можно бесплатно снять с регистрации в любом сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Реклама

Читайте также:

Как снять авто с регистрации

Если машина не подлежит восстановлению, ее можно снять с регистрации в любом сервисном центре МВД путем выбраковки. Процедура является бесплатной

Для того, чтобы снять поврежденное авто с регистрации, необходимо подготовить следующие документы:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц — нотариально заверенная доверенность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации ТС (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Добавим, в течение 2025 года в Одесской, Николаевской и Херсонской областях услугой по выбраковке транспортного средства воспользовались 1838 человек. В частности было снято с регистрации 1267 легковых и 473 грузовых автомобилей, 41 автобуса, 18 мопедов и 39 мотоциклов.

Где получить консультацию

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88.

Кроме того, дополнительную информацию можно получить на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram или на сайте сервисного центра МВД.

Напомним, недавно мы писали о ситуации с пробками по пути в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.