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Главная Одесса Авто повреждено обстрелом — как снять с регистрации в Одессе

Авто повреждено обстрелом — как снять с регистрации в Одессе

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 10:55
Как снять авто с регистрации, если машина повреждена обстрелом Одессы
Уничтоженное обстрелом авто. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вследствие многочисленных дроновых атак на Одессу были повреждены сотни автомобилей горожан. Если машина сильно пострадала и не подлежит восстановлению ее можно бесплатно снять с регистрации в любом сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Как снять авто с регистрации

Если машина не подлежит восстановлению, ее можно снять с регистрации в любом сервисном центре МВД путем выбраковки. Процедура является бесплатной

Для того, чтобы снять поврежденное авто с регистрации, необходимо подготовить следующие документы:

  • заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц — нотариально заверенная доверенность);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации ТС (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии).

Добавим, в течение 2025 года в Одесской, Николаевской и Херсонской областях услугой по выбраковке транспортного средства воспользовались 1838 человек. В частности было снято с регистрации 1267 легковых и 473 грузовых автомобилей, 41 автобуса, 18 мопедов и 39 мотоциклов.

Где получить консультацию

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88.

Кроме того, дополнительную информацию можно получить на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram или на сайте сервисного центра МВД.

Напомним, недавно мы писали о ситуации с пробками по пути в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

МВД Одесса авто обстрелы Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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