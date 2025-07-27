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Головна Одеса Відключення світла в Одесі сьогодні — які адреси

Відключення світла в Одесі сьогодні — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 09:45
Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 27 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць залишаться без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Левітана, 123А, 123Б. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Вадатурського Олексія, 79-131,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Припбіка Йозефа, 7-28Б,
  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • 1-а лінія на житловому масиві, 1-12;
  • 2-а лінія на житловому масиві, 1-22;
  • 3-я лінія на житловому масиві, 1-22;
  • 4-а лінія на житловому масиві, 1б-26а;
  • 5-а лінія на житловому масиві, 1-21;
  • 6-а лінія на житловому масиві, 1-24;
  • 7-а лінія на житловому масиві, 1-24;
  • 9-а лінія на житловому масиві, 1-17а;
  • 10-а лінія на житловому масиві, 1-10;
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-16;
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14-18;
  • бульвар Десантний, 14, 3-а
  • Суворовська, 2-Г,
  • Антоновича Володимира, 20,
  • Героїв оборони Одеси, 16-34,
  • Дніпровська, 41-52,
  • Донецька, 26-38,
  • Заболотного Академіка, 41А-55,
  • Капітана Кузнєцова, 8-67а, Керченська, 51-131,
  • Кишинівська, 10,
  • Котлєєвська, 26,27;
  • Лісна, 2-12,
  • Маріупольська, 2-6, 67-129;
  • Марсельська, 23-31,
  • Палія Семена, 60-96,
  • Пильчикова Миколи, 21,21А;
  • Південна дорога, 67-89,
  • Садова, 1-18,
  • Українки Лесі, 17-76,
  • лінія 5-а Суворовська, 11,
  • лінія 7-а Суворовська, 26,
  • просп. Володимира Великого князя, 70-82.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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