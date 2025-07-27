Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику

Відключення світла в Одесі сьогодні — які адреси
Сьогодні, 27 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць залишаться без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Левітана, 123А, 123Б.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Вадатурського Олексія, 79-131,
- Гранатна, 1-16б,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Припбіка Йозефа, 7-28Б,
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 1-а лінія на житловому масиві, 1-12;
- 2-а лінія на житловому масиві, 1-22;
- 3-я лінія на житловому масиві, 1-22;
- 4-а лінія на житловому масиві, 1б-26а;
- 5-а лінія на житловому масиві, 1-21;
- 6-а лінія на житловому масиві, 1-24;
- 7-а лінія на житловому масиві, 1-24;
- 9-а лінія на житловому масиві, 1-17а;
- 10-а лінія на житловому масиві, 1-10;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-16;
- 12-а лінія на житловому масиві, 14-18;
- бульвар Десантний, 14, 3-а
- Суворовська, 2-Г,
- Антоновича Володимира, 20,
- Героїв оборони Одеси, 16-34,
- Дніпровська, 41-52,
- Донецька, 26-38,
- Заболотного Академіка, 41А-55,
- Капітана Кузнєцова, 8-67а, Керченська, 51-131,
- Кишинівська, 10,
- Котлєєвська, 26,27;
- Лісна, 2-12,
- Маріупольська, 2-6, 67-129;
- Марсельська, 23-31,
- Палія Семена, 60-96,
- Пильчикова Миколи, 21,21А;
- Південна дорога, 67-89,
- Садова, 1-18,
- Українки Лесі, 17-76,
- лінія 5-а Суворовська, 11,
- лінія 7-а Суворовська, 26,
- просп. Володимира Великого князя, 70-82.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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