Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 27 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що десятки вулиць залишаться без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Левітана, 123А, 123Б.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Вадатурського Олексія, 79-131,

Гранатна, 1-16б,

Михайленко Ганни, 18-51,

Припбіка Йозефа, 7-28Б,

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

1-а лінія на житловому масиві, 1-12;

2-а лінія на житловому масиві, 1-22;

3-я лінія на житловому масиві, 1-22;

4-а лінія на житловому масиві, 1б-26а;

5-а лінія на житловому масиві, 1-21;

6-а лінія на житловому масиві, 1-24;

7-а лінія на житловому масиві, 1-24;

9-а лінія на житловому масиві, 1-17а;

10-а лінія на житловому масиві, 1-10;

11-а лінія на житловому масиві, 7-16;

12-а лінія на житловому масиві, 14-18;

бульвар Десантний, 14, 3-а

Суворовська, 2-Г,

Антоновича Володимира, 20,

Героїв оборони Одеси, 16-34,

Дніпровська, 41-52,

Донецька, 26-38,

Заболотного Академіка, 41А-55,

Капітана Кузнєцова, 8-67а, Керченська, 51-131,

Кишинівська, 10,

Котлєєвська, 26,27;

Лісна, 2-12,

Маріупольська, 2-6, 67-129;

Марсельська, 23-31,

Палія Семена, 60-96,

Пильчикова Миколи, 21,21А;

Південна дорога, 67-89,

Садова, 1-18,

Українки Лесі, 17-76,

лінія 5-а Суворовська, 11,

лінія 7-а Суворовська, 26,

просп. Володимира Великого князя, 70-82.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.