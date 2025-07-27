Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 27 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего десятки улиц останутся без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Левитана, 123А, 123Б.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Вадатурского Алексея, 79-131,

Гранатная, 1-16б,

Михайленко Анны, 18-51,

Припбика Йозефа, 7-28Б,

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

1-я линия на жилом массиве, 1-12;

2-я линия на жилом массиве, 1-22;

3-я линия на жилом массиве, 1-22;

4-я линия на жилмассиве, 1б-26а;

5-я линия на жилом массиве, 1-21;

6-я линия на жилом массиве, 1-24;

7-я линия на жилом массиве, 1-24;

9-я линия на жилом массиве, 1-17а;

10-я линия на жилом массиве, 1-10;

11-я линия на жилом массиве, 7-16;

12-я линия на жилом массиве, 14-18;

бульвар Десантный, 14, 3-а

Суворовская, 2-Г,

Антоновича Владимира, 20,

Героев обороны Одессы, 16-34,

Днепровская, 41-52,

Донецкая, 26-38,

Заболотного Академика, 41А-55,

Капитана Кузнецова, 8-67а, Керченская, 51-131,

Кишиневская, 10,

Котлеевская, 26,27;

Лесная, 2-12,

Мариупольская, 2-6, 67-129;

Марсельская, 23-31,

Семёна Палия, 60-96,

Пильчикова Николая, 21,21А;

Южная дорога, 67-89,

Садовая, 1-18,

Украинки Леси, 17-76,

линия 5-я Суворовская, 11,

линия 7-я Суворовская, 26,

просп. Владимира Великого князя, 70-82.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.