Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Отключение света в Одессе сегодня — какие адреса
Сегодня, 27 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего десятки улиц останутся без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания пользователя.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Левитана, 123А, 123Б.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Припбика Йозефа, 7-28Б,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- 1-я линия на жилом массиве, 1-12;
- 2-я линия на жилом массиве, 1-22;
- 3-я линия на жилом массиве, 1-22;
- 4-я линия на жилмассиве, 1б-26а;
- 5-я линия на жилом массиве, 1-21;
- 6-я линия на жилом массиве, 1-24;
- 7-я линия на жилом массиве, 1-24;
- 9-я линия на жилом массиве, 1-17а;
- 10-я линия на жилом массиве, 1-10;
- 11-я линия на жилом массиве, 7-16;
- 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
- бульвар Десантный, 14, 3-а
- Суворовская, 2-Г,
- Антоновича Владимира, 20,
- Героев обороны Одессы, 16-34,
- Днепровская, 41-52,
- Донецкая, 26-38,
- Заболотного Академика, 41А-55,
- Капитана Кузнецова, 8-67а, Керченская, 51-131,
- Кишиневская, 10,
- Котлеевская, 26,27;
- Лесная, 2-12,
- Мариупольская, 2-6, 67-129;
- Марсельская, 23-31,
- Семёна Палия, 60-96,
- Пильчикова Николая, 21,21А;
- Южная дорога, 67-89,
- Садовая, 1-18,
- Украинки Леси, 17-76,
- линия 5-я Суворовская, 11,
- линия 7-я Суворовская, 26,
- просп. Владимира Великого князя, 70-82.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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