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Главная Одесса Отключение света в Одессе сегодня — какие адреса

Отключение света в Одессе сегодня — какие адреса

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 09:45
Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 27 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего десятки улиц останутся без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • Левитана, 123А, 123Б.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Припбика Йозефа, 7-28Б,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • 1-я линия на жилом массиве, 1-12;
  • 2-я линия на жилом массиве, 1-22;
  • 3-я линия на жилом массиве, 1-22;
  • 4-я линия на жилмассиве, 1б-26а;
  • 5-я линия на жилом массиве, 1-21;
  • 6-я линия на жилом массиве, 1-24;
  • 7-я линия на жилом массиве, 1-24;
  • 9-я линия на жилом массиве, 1-17а;
  • 10-я линия на жилом массиве, 1-10;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7-16;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
  • бульвар Десантный, 14, 3-а
  • Суворовская, 2-Г,
  • Антоновича Владимира, 20,
  • Героев обороны Одессы, 16-34,
  • Днепровская, 41-52,
  • Донецкая, 26-38,
  • Заболотного Академика, 41А-55,
  • Капитана Кузнецова, 8-67а, Керченская, 51-131,
  • Кишиневская, 10,
  • Котлеевская, 26,27;
  • Лесная, 2-12,
  • Мариупольская, 2-6, 67-129;
  • Марсельская, 23-31,
  • Семёна Палия, 60-96,
  • Пильчикова Николая, 21,21А;
  • Южная дорога, 67-89,
  • Садовая, 1-18,
  • Украинки Леси, 17-76,
  • линия 5-я Суворовская, 11,
  • линия 7-я Суворовская, 26,
  • просп. Владимира Великого князя, 70-82.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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