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Головна Одеса Авто пошкоджено обстрілом — як зняти з реєстрації в Одесі

Авто пошкоджено обстрілом — як зняти з реєстрації в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 10:55
Як зняти авто з реєстрації, якщо машину пошкоджено обстрілом Одеси
Знищене обстрілом авто. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Внаслідок чисельних дронових атак на Одесу були пошкоджені сотні автомобілей містян. Якщо машина сильно постраждала та не підлягає відновленню її можна безкоштовно зняти з реєстрації у будь-якому сервісному центрі МВС.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Як зняти авто з реєстрації

Якщо автівка не підлягає відновленню, її можна зняти з реєстрації у будь-якому сервісному центрі МВС шляхом вибракування.  Процедура є безкоштовною 

Для того, щоб зняти пошкоджене авто з реєстрації, необхідно підгтувати наступні документи:

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності).

Додамо, протягом 2025 року в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях послугою з вибракування транспортного засобу скористались 1838 осіб. Зокрема було знято з реєстрації 1267 легкових та 473 вантажних автомобілів, 41 автобуса, 18 мопедів та 39 мотоциклів.

Де отримати консультацію

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88.

Крім того, додаткову інформацію можна отримати на сторінках Головного сервісного центру МВС в Facebook та Instagram або на сайті сервісн– на сайті Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію із заторами шляхом до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

МВС Одеса авто обстріли Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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