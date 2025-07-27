Як зняти авто з реєстрації, якщо машину пошкоджено обстрілом Одеси

Авто пошкоджено обстрілом — як зняти з реєстрації в Одесі
Внаслідок чисельних дронових атак на Одесу були пошкоджені сотні автомобілей містян. Якщо машина сильно постраждала та не підлягає відновленню її можна безкоштовно зняти з реєстрації у будь-якому сервісному центрі МВС.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Як зняти авто з реєстрації
Якщо автівка не підлягає відновленню, її можна зняти з реєстрації у будь-якому сервісному центрі МВС шляхом вибракування. Процедура є безкоштовною
Для того, щоб зняти пошкоджене авто з реєстрації, необхідно підгтувати наступні документи:
- заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
- документ, що посвідчує особу;
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Додамо, протягом 2025 року в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях послугою з вибракування транспортного засобу скористались 1838 осіб. Зокрема було знято з реєстрації 1267 легкових та 473 вантажних автомобілів, 41 автобуса, 18 мопедів та 39 мотоциклів.
Де отримати консультацію
Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88.
Крім того, додаткову інформацію можна отримати на сторінках Головного сервісного центру МВС в Facebook та Instagram або на сайті сервісн– на сайті Головного сервісного центру МВС.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію із заторами шляхом до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.
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