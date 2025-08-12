Троллейбус № 10 в Одессе изменил схему движения - каким образом

Троллейбус № 10. Фото: Одесская мэрия

По техническим причинам сегодня с 21:30 троллейбусный маршрут №10 в Одессе будет курсировать по новой схеме. Он временно не будет доезжать только до улицы Ришельевской.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Изменения в движении троллейбуса

Троллейбус №10 в Одессе с 21, 30 временно будет ходить по измененному машруту:

ул. Инглези — ул. Ришельевская.

Добавим, ранее 10-й троллейбус ходил от улицы Инглези до Пересыпского моста. Он курсирует ежедневно с 05:31 до 21:50.

Стоимость проезда

Сейчас проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 15 гривен. Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет надо приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Сколько будет стоить проездной на месяц

Для школьников:

на трамвай — 120 грн;

на троллейбус — 120 грн;

на трамвай и троллейбус — 160 грн.

Для студентов дневной формы обучения:

на трамвай — 240 грн;

на троллейбус — 240 грн;

на трамвай и троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

на трамвай — 630 грн;

на троллейбус — 630 грн;

на трамвай и троллейбус — 756 грн.

Для населения:

на трамвай — 420 грн;

на троллейбус — 420 грн;

на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проездные билеты на неделю:

на трамвай — 105 грн;

на троллейбус — 105 грн;

на трамвай и троллейбус — 147 грн.

Проездные билеты на квартал:

на трамвай — 1170 грн;

на троллейбус — 1170 грн;

на трамвай и троллейбус — 1550 грн.

Напомним, недавно мы писали об изменениях в движении некоторых трамваев из-за ремонтных работ. А также о новом маршруте троллейбусов №3 и №10.