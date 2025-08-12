Троллейбус № 10 в Одессе изменил схему движения - каким образом

Один из одесских троллейбусов вечером изменит маршрут — какой
По техническим причинам сегодня с 21:30 троллейбусный маршрут №10 в Одессе будет курсировать по новой схеме. Он временно не будет доезжать только до улицы Ришельевской.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Изменения в движении троллейбуса
Троллейбус №10 в Одессе с 21, 30 временно будет ходить по измененному машруту:
- ул. Инглези — ул. Ришельевская.
Добавим, ранее 10-й троллейбус ходил от улицы Инглези до Пересыпского моста. Он курсирует ежедневно с 05:31 до 21:50.
Стоимость проезда
Сейчас проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 15 гривен. Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет надо приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Сколько будет стоить проездной на месяц
Для школьников:
- на трамвай — 120 грн;
- на троллейбус — 120 грн;
- на трамвай и троллейбус — 160 грн.
Для студентов дневной формы обучения:
- на трамвай — 240 грн;
- на троллейбус — 240 грн;
- на трамвай и троллейбус — 340 грн.
Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):
- на трамвай — 630 грн;
- на троллейбус — 630 грн;
- на трамвай и троллейбус — 756 грн.
Для населения:
- на трамвай — 420 грн;
- на троллейбус — 420 грн;
- на трамвай и троллейбус — 567 грн.
Проездные билеты на неделю:
- на трамвай — 105 грн;
- на троллейбус — 105 грн;
- на трамвай и троллейбус — 147 грн.
Проездные билеты на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на троллейбус — 1170 грн;
- на трамвай и троллейбус — 1550 грн.
Напомним, недавно мы писали об изменениях в движении некоторых трамваев из-за ремонтных работ. А также о новом маршруте троллейбусов №3 и №10.
