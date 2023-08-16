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СБУ задержала чиновников облэнерго в Николаеве: в чем их подозревают

16 августа 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ задержала чиновников облэнерго в Николаеве: в чем их подозревают
Задержание поклонницы "русского мира". Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины осуществили задержание двух должностных лиц из энергетической сферы. Они оказались вовлечены в незаконную деятельность, направленную на поддержку российской агрессии и дискредитацию Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Согласно собранным доказательствам, злоумышленницы, занимавшие руководящие должности в АО "Николаевоблэнерго", использовали свое положение для распространения антиукраинской пропаганды. Одна из них — глава подразделения — совместно со своей заместительницей активно отрицали существование Украины как государства и выражали надежду на оккупацию территории.

"Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, которые сопротивляются российским захватчикам. Кроме того, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины, и даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет поклонников РФ

Подозреваемая в поддержке российской агрессии. Фото: СБУ

Следствие уже сообщило фигуранткам о подозрении согласно статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании мер. Виновникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, жительница Одессы Мария Лещенко распространяла пророссийские призывы к агрессии против Украины. Кроме того, блоггерша заявляла, что она "человек мира" и ей все равно, под каким флагом жить.

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