Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow СБУ затримала посадовиць обленерго в Миколаєві: в чому їх підозрюють arrow

СБУ затримала посадовиць обленерго в Миколаєві: в чому їх підозрюють

16 серпня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ затримала посадовиць обленерго в Миколаєві: в чому їх підозрюють
Затримання прихильниці "руського миру". Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України здійснили затримання двох посадових осіб з енергетичної сфери. Вони виявилися втягнутими в незаконну діяльність, спрямовану на підтримку російської агресії та дискредитацію України.

Про це повідомляє СБУ. 

Читайте також:

Посадовиці обленерго виявилися "любителями руського миру"

Згідно зі зібраними доказами, зловмисниці, які займали керівні посади в АТ "Миколаївобленерго", використовували своє положення для поширення антиукраїнської пропаганди. Одна з них — очільниця підрозділу — спільно зі своєю заступницею активно заперечували існування України як держави та виражали надію на окупацію території. 

"Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам. Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на шанувальників РФ

Підозрювана в підтримці російської агресії. Фото: СБУ

Слідство вже повідомило фігуранткам про підозру згідно зі статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів. Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканка Одеси Марія Лещенко поширювала проросійські заклики до агресії проти України. Крім того, блогерка заявляла, що вона "людина миру" і їй все одно, під яким прапором жити. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз