СБУ затримала посадовиць обленерго в Миколаєві: в чому їх підозрюють

Затримання прихильниці "руського миру". Фото: СБУ

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України здійснили затримання двох посадових осіб з енергетичної сфери. Вони виявилися втягнутими в незаконну діяльність, спрямовану на підтримку російської агресії та дискредитацію України.

Про це повідомляє СБУ.

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Згідно зі зібраними доказами, зловмисниці, які займали керівні посади в АТ "Миколаївобленерго", використовували своє положення для поширення антиукраїнської пропаганди. Одна з них — очільниця підрозділу — спільно зі своєю заступницею активно заперечували існування України як держави та виражали надію на окупацію території.

"Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам. Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій", — йдеться в повідомленні.

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Підозрювана в підтримці російської агресії. Фото: СБУ

Слідство вже повідомило фігуранткам про підозру згідно зі статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів. Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканка Одеси Марія Лещенко поширювала проросійські заклики до агресії проти України. Крім того, блогерка заявляла, що вона "людина миру" і їй все одно, під яким прапором жити.