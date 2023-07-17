На Одещині любитель "руського миру" постане перед судом

Суддя зачитує вирок. Фото: google

В Одеській області було виявлено особу, що активно поширювала пропагандистські матеріали в одній з російських соціальних мереж, заборонених в Україні. Житель села Яськівської сільської громади, використовуючи свій особистий акаунт, репостив матеріали, що підтримували дії окупантів, поширював фейки та прокремлівські наративи.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обшуки та покарання для прихильника РФ

Поліцейські провели обшук вдома у зловмисника та вилучили комп'ютер та мобільний телефон з обтяжливими доказами його протиправних діянь.

На підставі наявних переконливих доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили прихильника "російського миру" про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За скоєне правопорушнику може бути призначено до п'яти років обмеження або позбавлення волі, а також конфіскація майна в залежності від рішення суду.

Любителі "руського миру" на Одещині

Зазначимо, приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.

Нагадаємо, поліцейські з Одеси повідомили про виявлення підозрілого чоловіка, який активно підтримував російські війська та їхнього лідера. Цей 55-річний зловмисник поширював антиукраїнський контент і висловлював своє захоплення діями окупантів.