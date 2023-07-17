В Одесской области любитель "русского мира" предстанет перед судом

Судья зачитывает приговор. Фото: google

В Одесской области было обнаружено лицо, активно распространявшее пропагандистские материалы в одной из российских социальных сетей, запрещенных в Украине. Житель села Яськивского сельского общества, используя свой личный аккаунт, репостил материалы, поддерживавшие действия оккупантов, распространял фейки и прокремлевские нарративы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Обыски и наказание для сторонника РФ

Полицейские провели обыск дома у злоумышленника и изъяли компьютер и мобильный телефон с отягощающими доказательствами его противоправных действий.

На основании имеющихся убедительных доказательств, собранных правоохранителями, следователи территориального подразделения полиции сообщили стороннику "русского мира" о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса.

За совершенное правонарушителю может быть назначено до пяти лет ограничение или лишение свободы, а также конфискация имущества в зависимости от решения суда.

Любители "русского мира" в Одесской области

Приморский районный суд города Одессы вынес приговор российскому пропагандисту, которого обвиняли в вербовке украинцев для совершения терактов. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания.

Напомним, полицейские из Одессы сообщили об обнаружении подозрительного мужчины, активно поддерживавшего российские войска и их лидера. Этот 55-летний злоумышленник распространял антиукраинский контент и выражал свое восхищение действиями оккупантов.