На Одещині чоловік поширював символіку тоталітарних режимів

Допит любителя "руського миру". Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці повідомили про підозру 60-річному мешканцю Білгорода-Дністровського щодо поширення символіки комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Чоловік може потрапити за ґрати на п’ять років.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За спільною роботою співробітників Служби безпеки України, Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ та слідчих Білгород-Дністровського районного відділу поліції був розкритий правопорушник. З'ясувалося, що цей 60-річний громадянин, використовуючи заблоковану в Україні російську соціальну мережу "ВКонтакте", поширював публікації зі зображенням символіки комуністичного та нацистського тоталітарних режимів з метою пропаганди комуністичної ідеології. Цей факт підтверджено висновками судової мистецтвознавчої експертизи.

Яке покарання чекає на чоловіка

Маючи достатні докази, зібрані під час досудового розслідування, слідчі повідомили фігуранту про підозру у поширенні символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Згідно з частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України за цим правопорушенням передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з можливістю конфіскації майна або без такої.

Любителі "руського миру" на Одещині

Зазначимо, приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.

Нагадаємо, поліцейські з Одеси повідомили про виявлення підозрілого чоловіка, який активно підтримував російські війська, та їхнього лідера. Цей 55-річний зловмисник поширював антиукраїнський контент і висловлював своє захоплення діями окупантів.