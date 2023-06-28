В Одесской области мужчина распространял символику тоталитарных режимов

Допрос любителя "русского мира". Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители сообщили о подозрении 60-летнему жителю Белгорода-Днестровского по поводу распространения символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Мужчина может попасть за решетку на пять лет.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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За совместной работой сотрудников Службы безопасности Украины, Управление по противодействию киберпреступлениям в Одесской области ГКП НПУ и следователей Белгород-Днестровского районного отдела полиции был раскрыт правонарушитель. Выяснилось, что этот 60-летний гражданин, используя заблокированную в Украине российскую социальную сеть ВКонтакте, распространял публикации с изображением символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов с целью пропаганды коммунистической идеологии. Этот факт подтвержден выводами судебной искусствоведческой экспертизы.

Какое наказание ждет мужчину

Имея достаточные доказательства, собранные в ходе судебного расследования, следователи сообщили фигуранту о подозрении в распространении символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Согласно части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины по этому правонарушению предусмотрено ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с возможностью конфискации имущества или без таковой.

Любители "русского мира" в Одесской области

Приморский районный суд города Одессы вынес приговор российскому пропагандисту , которого обвиняли в вербовке украинцев для совершения терактов. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания.

Напомним, полицейские из Одессы сообщили об обнаружении подозрительного мужчины, активно поддерживавшего российские войска, и их лидера. Этот 55-летний злоумышленник распространял антиукраинский контент и выражал свое восхищение действиями оккупантов.