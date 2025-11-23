Приговор военному за поддельные документы в Одесской области

Сделал жене инвалидность — на Одесчине судили военного
В Одесской области суд рассмотрел дело 27-летнего военнослужащего, который пытался уволиться из армии по поддельным документам. Мужчина оформил жене фейковую инвалидность, подал рапорт и даже получил денежную помощь при увольнении.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Хотел уволиться любой ценой
Речь идет об уроженце села Затишье Подольского района, который служил водителем-заправщиком в воинской части. На момент событий он проходил службу по мобилизации и имел репутацию ответственного военного.
По данным следствия, в октябре 2024 года он через Telegram заказал пакет фейковых медицинских документов на имя своей жены, включая справку МСЭК об инвалидности. Документы получили через "Новую Почту", а жена заверила их у нотариуса, чтобы они выглядели официальными.
Впоследствии боец подал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам — якобы для ухода за женой с инвалидностью. К рапорту добавил поддельные справки и пенсионное удостоверение. Командование, не подозревая подделки, уволило военного.
После увольнения получал деньги
После увольнения мужчине начислили и выплатили единовременное пособие — 26 501,40 гривны. Финансовая служба не знала о подделке документов, поэтому осуществила выплаты на законных основаниях.
В суде мужчина признал вину полностью. Он пояснил, что служит с 2017 года, участвовал в АТО, а после 2022 года снова мобилизовался. Говорит, что имел сложные отношения с руководством части и не видел возможности перевода, поэтому и пошел на обман.
Какой приговор получил боец
Суд признал военного виновным в двух преступлениях — в мошенничестве и в уклонении от службы путем обмана во время военного положения. Ему назначили два года ограничения свободы. Он также не сможет получить повышение ни в должности, ни в звании, а этот период не будет засчитан в выслугу лет.
