Дата публикации 23 ноября 2025 01:44
обновлено: 16:01
Приговор военному за поддельные документы в Одесской области
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд рассмотрел дело 27-летнего военнослужащего, который пытался уволиться из армии по поддельным документам. Мужчина оформил жене фейковую инвалидность, подал рапорт и даже получил денежную помощь при увольнении.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Хотел уволиться любой ценой

Речь идет об уроженце села Затишье Подольского района, который служил водителем-заправщиком в воинской части. На момент событий он проходил службу по мобилизации и имел репутацию ответственного военного.

По данным следствия, в октябре 2024 года он через Telegram заказал пакет фейковых медицинских документов на имя своей жены, включая справку МСЭК об инвалидности. Документы получили через "Новую Почту", а жена заверила их у нотариуса, чтобы они выглядели официальными.

Впоследствии боец подал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам — якобы для ухода за женой с инвалидностью. К рапорту добавил поддельные справки и пенсионное удостоверение. Командование, не подозревая подделки, уволило военного.

После увольнения получал деньги

После увольнения мужчине начислили и выплатили единовременное пособие — 26 501,40 гривны. Финансовая служба не знала о подделке документов, поэтому осуществила выплаты на законных основаниях.

В суде мужчина признал вину полностью. Он пояснил, что служит с 2017 года, участвовал в АТО, а после 2022 года снова мобилизовался. Говорит, что имел сложные отношения с руководством части и не видел возможности перевода, поэтому и пошел на обман.

Какой приговор получил боец

Суд признал военного виновным в двух преступлениях — в мошенничестве и в уклонении от службы путем обмана во время военного положения. Ему назначили два года ограничения свободы. Он также не сможет получить повышение ни в должности, ни в звании, а этот период не будет засчитан в выслугу лет.

Напомним, в Волынской области юноши дважды обокрали гараж военнослужащего. Также мы писали, что бывший военнослужащий из Одессы помогал группе лиц организовать снятие человека с розыска и оформление отсрочки за взятку.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы мобилизация судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
