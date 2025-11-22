Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Военный на Одесчине проник в чужой дом — как наказал суд

Военный на Одесчине проник в чужой дом — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 01:36
обновлено: 17:21
Солдат из Одесской области получил штраф за незаконное проникновение в жилище
Молоток в руках судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий незаконно проник в частное домовладение. Мужчина полностью признал вину и согласился на рассмотрение без своего участия. Потерпевшая также дала согласие на такой формат производства. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Солдат, уроженец Николаевского района Одесской области, в сентябре 2025 года перелез через забор частного домовладения и зашел во двор, когда владельцев не было дома. После этого он разбил стекло в окне летней кухни и пролез внутрь, объяснив впоследствии, что хотел "отдохнуть". Владелица в это время отсутствовала, поэтому о проникновении стало известно позже.

Во время досудебного расследования военный полностью признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела без судебного заседания. Потерпевшая тоже не возражала против такого формата производства.

Как наказали

Суд учел предыдущие судимости мужчины, его службу в армии и искреннее раскаяние. Учитывая обстоятельства, суд квалифицировал действия солдата как незаконное проникновение в жилище и назначил штраф в размере 1 700 гривен, что соответствует максимальному пределу санкции по этой статье.

Напомним, мы писали, что в Одесской области судили военного, который помогал мужчинам сняться с воинского учета. Также мы писали, военнослужащий из Одесской области получил приговор за то, что насмерть сбил человека.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
