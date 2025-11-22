Солдат из Одесской области получил штраф за незаконное проникновение в жилище

Военный на Одесчине проник в чужой дом — как наказал суд
В Одесской области военнослужащий незаконно проник в частное домовладение. Мужчина полностью признал вину и согласился на рассмотрение без своего участия. Потерпевшая также дала согласие на такой формат производства. Суд назначил ему наказание.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Солдат, уроженец Николаевского района Одесской области, в сентябре 2025 года перелез через забор частного домовладения и зашел во двор, когда владельцев не было дома. После этого он разбил стекло в окне летней кухни и пролез внутрь, объяснив впоследствии, что хотел "отдохнуть". Владелица в это время отсутствовала, поэтому о проникновении стало известно позже.
Во время досудебного расследования военный полностью признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела без судебного заседания. Потерпевшая тоже не возражала против такого формата производства.
Как наказали
Суд учел предыдущие судимости мужчины, его службу в армии и искреннее раскаяние. Учитывая обстоятельства, суд квалифицировал действия солдата как незаконное проникновение в жилище и назначил штраф в размере 1 700 гривен, что соответствует максимальному пределу санкции по этой статье.
