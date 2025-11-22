Солдат з Одещини отримав штраф за незаконне проникнення до житла

Молоток в руках судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець незаконно проник до приватного домоволодіння. Чоловік повністю визнав провину та погодився на розгляд без своєї участі. Потерпіла також надала згоду на такий формат провадження. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Солдат, уродженець Миколаївського району Одеської області, у вересні 2025 року переліз через паркан приватного домоволодіння та зайшов на подвір’я, коли власників не було вдома. Після цього він розбив шибку у вікні літньої кухні й проліз усередину, пояснивши згодом, що хотів "відпочити". Власниця в цей час була відсутня, тож про проникнення стало відомо пізніше.

Під час досудового розслідування військовий повністю визнав провину та погодився на спрощений розгляд справи без судового засідання. Потерпіла теж не заперечувала такого формату провадження.

Як покарали

Суд врахував попередні судимості чоловіка, його службу в армії та щире каяття. З огляду на обставини, суд кваліфікував дії солдата як незаконне проникнення до житла та призначив штраф у розмірі 1 700 гривень, що відповідає максимальній межі санкції за цією статтею.

