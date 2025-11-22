Відео
Головна Одеса Військовий на Одещині проник у чужий будинок — як покарав суд

Військовий на Одещині проник у чужий будинок — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 01:36
Оновлено: 17:21
Солдат з Одещини отримав штраф за незаконне проникнення до житла
Молоток в руках судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець незаконно проник до приватного домоволодіння. Чоловік повністю визнав провину та погодився на розгляд без своєї участі. Потерпіла також надала згоду на такий формат провадження. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Солдат, уродженець Миколаївського району Одеської області, у вересні 2025 року переліз через паркан приватного домоволодіння та зайшов на подвір’я, коли власників не було вдома. Після цього він розбив шибку у вікні літньої кухні й проліз усередину, пояснивши згодом, що хотів "відпочити". Власниця в цей час була відсутня, тож про проникнення стало відомо пізніше.

Під час досудового розслідування військовий повністю визнав провину та погодився на спрощений розгляд справи без судового засідання. Потерпіла теж не заперечувала такого формату провадження.

Як покарали

Суд врахував попередні судимості чоловіка, його службу в армії та щире каяття. З огляду на обставини, суд кваліфікував дії солдата як незаконне проникнення до житла та призначив штраф у розмірі 1 700 гривень, що відповідає максимальній межі санкції за цією статтею.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині судили військового, який допомагав чоловікам знятися з військового обліку. Також ми писали, військовослужбовець з Одещини отримав вирок за те, що насмерть збив людину.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
