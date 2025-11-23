Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зробив жінці інвалідність — на Одещині судили військового

Зробив жінці інвалідність — на Одещині судили військового

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 01:44
Оновлено: 16:01
Вирок військовому за підроблені документи на Одещині
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд розглянув справу 27-річного військовослужбовця, який намагався звільнитися з армії за підробленими документами. Чоловік оформив дружині фейкову інвалідність, подав рапорт і навіть отримав грошову допомогу при звільненні. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Хотів звільнитись за будь-яку ціну

Йдеться про уродженця села Затишшя Подільського району, який служив водієм-заправником у військовій частині. На момент подій він проходив службу за мобілізацією та мав репутацію відповідального військового.

За даними слідства, у жовтні 2024 року він через Telegram замовив пакет фейкових медичних документів на ім’я своєї дружини, включно з довідкою МСЕК про інвалідність. Документи отримали через "Нову Пошту", а дружина завірила їх у нотаріуса, щоб вони виглядали офіційними.

Згодом боєць подав рапорт на звільнення за сімейними обставинами — начебто для догляду за дружиною з інвалідністю. До рапорту додав підроблені довідки та пенсійне посвідчення. Командування, не підозрюючи підробки, звільнило військового.

Після звільнення отримував гроші

Після звільнення чоловіку нарахували та виплатили одноразову допомогу — 26 501,40 гривні. Фінансова служба не знала про підробку документів, тому здійснила виплати на законних підставах.

У суді чоловік визнав провину повністю. Він пояснив, що служить з 2017 року, брав участь в АТО, а після 2022 року знову мобілізувався. Каже, що мав складні стосунки з керівництвом частини й не бачив можливості переведення, тому й пішов на обман.

Який вирок отримав боєць

Суд визнав військового винним у двох злочинах — у шахрайстві та в ухиленні від служби шляхом обману під час воєнного стану. Йому призначили два роки обмеження волі. Він також не зможе отримати підвищення ні в посаді, ні у званні, а цей період не буде зарахований до вислуги років.

Нагадаємо, у Волинській області юнаки двічі обікрали гараж військовослужбовця. Також ми писали, що колишній військовослужбовець з Одеси допомагав групі осіб організувати зняття людини з розшуку та оформлення відстрочки за хабар.

Одеса Одеська область військові Новини Одеси мобілізація судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації