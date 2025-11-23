Вирок військовому за підроблені документи на Одещині

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд розглянув справу 27-річного військовослужбовця, який намагався звільнитися з армії за підробленими документами. Чоловік оформив дружині фейкову інвалідність, подав рапорт і навіть отримав грошову допомогу при звільненні.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Хотів звільнитись за будь-яку ціну

Йдеться про уродженця села Затишшя Подільського району, який служив водієм-заправником у військовій частині. На момент подій він проходив службу за мобілізацією та мав репутацію відповідального військового.

За даними слідства, у жовтні 2024 року він через Telegram замовив пакет фейкових медичних документів на ім’я своєї дружини, включно з довідкою МСЕК про інвалідність. Документи отримали через "Нову Пошту", а дружина завірила їх у нотаріуса, щоб вони виглядали офіційними.

Згодом боєць подав рапорт на звільнення за сімейними обставинами — начебто для догляду за дружиною з інвалідністю. До рапорту додав підроблені довідки та пенсійне посвідчення. Командування, не підозрюючи підробки, звільнило військового.

Після звільнення отримував гроші

Після звільнення чоловіку нарахували та виплатили одноразову допомогу — 26 501,40 гривні. Фінансова служба не знала про підробку документів, тому здійснила виплати на законних підставах.

У суді чоловік визнав провину повністю. Він пояснив, що служить з 2017 року, брав участь в АТО, а після 2022 року знову мобілізувався. Каже, що мав складні стосунки з керівництвом частини й не бачив можливості переведення, тому й пішов на обман.

Який вирок отримав боєць

Суд визнав військового винним у двох злочинах — у шахрайстві та в ухиленні від служби шляхом обману під час воєнного стану. Йому призначили два роки обмеження волі. Він також не зможе отримати підвищення ні в посаді, ні у званні, а цей період не буде зарахований до вислуги років.

Нагадаємо, у Волинській області юнаки двічі обікрали гараж військовослужбовця. Також ми писали, що колишній військовослужбовець з Одеси допомагав групі осіб організувати зняття людини з розшуку та оформлення відстрочки за хабар.