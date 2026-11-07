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Главная Одесса Середюк раскрыл подробности легендарного рейда ГУР на гидроциклах в Крым

Середюк раскрыл подробности легендарного рейда ГУР на гидроциклах в Крым

Ua ru
7 ноября 2026 17:42
Эксклюзив
Середюк рассказал о легендарном рейде ГУР на гидроциклах в Крым кадр из видео
Командир спецподразделения ГУР Минобороны Украины Алексей Середюк. Фото: кадр из видео

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Алексей Середюк рассказал в интервью, как бойцы ГУР совершили высадку в оккупированном Крыму на гидроциклах в ночь на День Независимости Украины. Несмотря на сложные погодные условия, потерю связи и попытки российских катеров перехватить украинские группы, все военные выжили и выполнили поставленные задачи.

Об этом он сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Как ГУР организовало рейд на гидроциклах в Крым

Алексей Середюк рассказал, что задачу организовать высадку на территорию оккупированного Крыма поставил тогдашний начальник ГУР Кирилл Буданов. Во время подготовки операции Середюк предложил использовать для переправы гидроциклы. В то же время такая идея вызвала волну скептицизма среди специалистов, ведь ни он, ни бойцы подразделения не имели опыта работы в море.

"Многие почесали затылок, сказали, что это маразм. Многие специалисты говорили мне: "Ты не знаешь, что такое море". Я действительно не знал, что такое море. И бойцы никогда не работали в море. Но благодаря силе духа, подготовке и вере в Бога нам удалось это сделать", — рассказал Середюк.

Морская операция проводилась в холодную ночь во время штиля. По словам Середюка, погодные условия оказались благоприятными именно в День Независимости. Также во время выполнения задания возникали трудности: пропадала связь и навигация, а российские катера типа "Раптор" пытались преследовать и перехватывать украинские группы. Позже поднялся густой туман. Однако погода резко изменилась после завершения операции — начался шторм и ливень.

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"То есть понимаете, что если бы группа в это время находилась в море, это было бы катастрофой", — отметил командир.

Алексей Середюк отметил, что операция завершилась успешно, ни один украинский военный не погиб. Первая группа успешно добралась до берега и выполнила задание. Впоследствии на спутниковую связь вышла вторая группа, которая также подтвердила успешное завершение операции.

"Это была единственная операция с удачной высадкой именно на Крым", — добавил Середюк.

Ранее мы писали, что в октябре 2023 года 14 бойцов ГУР на гидроциклах преодолели 200 км по морю и атаковали радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Сообщается, что даже опытные моряки считают эту операцию чрезвычайно сложной.

Новини.LIVE сообщали, что из-за украинских атак на оккупированный Крым российским войскам становится все труднее. Продолжается работа Сил обороны, направленная на ослабление логистики РФ. Наблюдаются проблемы со стабильным обеспечением электроэнергией и с поврежденной военной техникой.

Крым Кирилл Буданов море военная операция ГУР МО України
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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