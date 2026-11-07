Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Середюк розкрив деталі легендарного рейду ГУР на гідроциклах у Крим

Середюк розкрив деталі легендарного рейду ГУР на гідроциклах у Крим

Ua ru
7 листопада 2026 17:42
Ексклюзив
Середюк повідомив про легендарний рейд ГУР на гідроциклах у Крим кадр із відео
Командир спецпідрозділу ГУР МО України Олексій Середюк. Фото: кадр із відео

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Олексій Середюк розповів у інтерв'ю як бійці ГУР здійснили висадку в окупованому Криму на гідроциклах у ніч на День Незалежності України. Попри складні погодні умови, втрату зв'язку та спроби російських катерів перехопити українські групи, усі військові вижили й виконали поставлені завдання.

Про це повідомив у інтерв'ю журналістки Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама

Як ГУР організувало рейд на гідроциклах до Криму

Олексій Середюк розповів, що завдання організувати висадку на територію окупованого Криму поставив тодішній начальник ГУР Кирило Буданов. Під час підготовки операції Середюк запропонував використати для переправлення гідроцикли. Водночас така ідея викликала хвилю скептицизму серед фахівців, адже він та бійці підрозділу не мали досвіду роботи в морі.

"Багато хто покрутив у скроні пальцем, сказали, що це маразм. Мені багато хто розповідав з фахівців, що ти не знаєш, що таке море. Я дійсно не знав, що таке море. І бійці ніколи не працювали в морі. Але завдяки силі духу, підготовці й вірі в Бога нам вдалося це зробити", — розповів Середюк.

Морська операція проводилась у холодну ніч під час штилю. За словами Середюка, погодні умови виявилися сприятливими саме на День Незалежності. Також під час завдання виникали труднощі: зникав зв'язок і навігація, а російські катери типу "Раптор" намагалися переслідувати та перехоплювати українські групи. Пізніше піднявся густий туман. Однак погода різко змінилась після завершення операції — почався шторм та злива.

Читайте також:

"Тобто розумієте, що якби група була в цей час у морі, це було б катастрофою", — зазначив командир.

Олексій Середюк зазначив, що операція завершилась успішно, жоден український військовий не загинув. Перша група успішно дісталася берега та виконала завдання. Згодом на супутниковий зв'язок вийшла друга група, яка також підтвердила успішне завершення операції.

"Це була єдина операція з вдалою висадкою саме на Крим", — додав Середюк.

Раніше ми писали, що у жовтні 2023 року 14 бійців ГУР на гідроциклах подолали 200 км моря та атакували радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Повідомляється, що навіть досвідчені моряки вважають цю операцію надскладною.

Новини.LIVE інформували, що через українські атаки на окупований Крим російським військам стає все важче. Триває робота Сил оборони, яка спрямована на послаблення логістики РФ. Спостерігаються проблеми зі стабільним забезпеченням електроенергією та з пошкодженою воєнною технікою.

Крим Кирило Буданов море військова операція ГУР МО Украины
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації