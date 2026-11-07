Командир спецпідрозділу ГУР МО України Олексій Середюк. Фото: кадр із відео

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Олексій Середюк розповів у інтерв'ю як бійці ГУР здійснили висадку в окупованому Криму на гідроциклах у ніч на День Незалежності України. Попри складні погодні умови, втрату зв'язку та спроби російських катерів перехопити українські групи, усі військові вижили й виконали поставлені завдання.

Про це повідомив у інтерв'ю журналістки Новини.LIVE Анні Сірик.

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Як ГУР організувало рейд на гідроциклах до Криму

Олексій Середюк розповів, що завдання організувати висадку на територію окупованого Криму поставив тодішній начальник ГУР Кирило Буданов. Під час підготовки операції Середюк запропонував використати для переправлення гідроцикли. Водночас така ідея викликала хвилю скептицизму серед фахівців, адже він та бійці підрозділу не мали досвіду роботи в морі.

"Багато хто покрутив у скроні пальцем, сказали, що це маразм. Мені багато хто розповідав з фахівців, що ти не знаєш, що таке море. Я дійсно не знав, що таке море. І бійці ніколи не працювали в морі. Але завдяки силі духу, підготовці й вірі в Бога нам вдалося це зробити", — розповів Середюк.

Морська операція проводилась у холодну ніч під час штилю. За словами Середюка, погодні умови виявилися сприятливими саме на День Незалежності. Також під час завдання виникали труднощі: зникав зв'язок і навігація, а російські катери типу "Раптор" намагалися переслідувати та перехоплювати українські групи. Пізніше піднявся густий туман. Однак погода різко змінилась після завершення операції — почався шторм та злива.

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"Тобто розумієте, що якби група була в цей час у морі, це було б катастрофою", — зазначив командир.

Олексій Середюк зазначив, що операція завершилась успішно, жоден український військовий не загинув. Перша група успішно дісталася берега та виконала завдання. Згодом на супутниковий зв'язок вийшла друга група, яка також підтвердила успішне завершення операції.

"Це була єдина операція з вдалою висадкою саме на Крим", — додав Середюк.

Раніше ми писали, що у жовтні 2023 року 14 бійців ГУР на гідроциклах подолали 200 км моря та атакували радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Повідомляється, що навіть досвідчені моряки вважають цю операцію надскладною.

Новини.LIVE інформували, що через українські атаки на окупований Крим російським військам стає все важче. Триває робота Сил оборони, яка спрямована на послаблення логістики РФ. Спостерігаються проблеми зі стабільним забезпеченням електроенергією та з пошкодженою воєнною технікою.