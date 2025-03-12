Одесская область на третьем месте по уровню роста зарплат

Средняя зарплата в Одессе снова выросла — на сколько
Одесская область в начале 2025 года заняла третье место по уровню роста заработных плат по Украине. Опережают ее только Львовская и Киевская области.
Об этом мы узнали из исследования Work.ua.
Рост по регионам
В феврале 2025 года средний уровень заработной платы в Украине достиг 23 500 гривен (в январе было 23 000). По уровню роста оплаты труда лидируют четыре региона страны:
- Киевщина — 26 500 гривен (+500 гривен к январю);
- Львовщина — 24 900 гривен (+900 гривен);
- Одесская область — 22 500 гривен (+500 гривен);
- Харьковщина — 21 500 гривен (+500 гривен).
Восстановление рынка парка
Через три года после полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился более чем на 90%. В Одесской области этот показатель составляет 68%. Кроме того, в феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе.
Кому платят больше
Самые высокие темпы роста заработных плат зафиксированы в таких сферах:
- Телекоммуникации и связь — 30 000 гривен (+9% к январю);
- Страхование — 27 750 гривен (+7%);
- СМИ, издательство, полиграфия — 24 000 гривен (+7%);
- IT, компьютеры, интернет — 29 250 гривен(+6%);
- Строительство, архитектура — 30 000 гривен(+5%);
- Недвижимость — 50 000 гривен(+5%);
- Топ-менеджмент — 50 000 гривен(+5%).
Напомним, недавно мы писали о том, что Одесса вошла в Топ-3 самых дорогих городов Украины. А также о том, что наш регион оценили в 10 миллиардов долларов.
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