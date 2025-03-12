Одеська область на третьому місці за рівнем зростання зарплат

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина на початку 2025 року посіла третє місце за рівнем зростання заробітних плат по Україні. Випереджають її лише Львівська та Київська області.

Про це ми дізналися з дослідження Work.ua.

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Зростання за регіонами

У лютому 2025 року середній рівень заробітної плати в Україні досяг 23 500 гривень, (у січні було 23 000). За рівнем зростання оплати праці лідирують чотири регіони країни:

Київщина — 26 500 гривень (+500 гривень до січня);

Львівщина — 24 900 гривень (+900 гривень);

Одещина — 22 500 гривень (+500 гривень);

Харківщина — 21 500 гривень (+500 гривень).

Відновлення ринку праці

Через три роки після повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився більш як на 90%. На Одещині цей показник становить 68%. Крім того, у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні.

Відновлення ринку праці. Фото: скриншот

Кому платять більше

Найвищі темпи зростання заробітних плат зафіксовано у таких сферах:

Телекомунікації та зв’язок — 30 000 гривень(+9% до січня);

Страхування — 27 750 гривень(+7%);

ЗМІ, видавництво, поліграфія — 24 000 гривень(+7%);

IT, комп’ютери, інтернет — 29 250 гривень(+6%);

Будівництво, архітектура — 30 000 гривень(+5%);

Нерухомість — 50 000 гривень(+5%);

Топменеджмент — 50 000 гривень(+5%).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одеса увійшла до ТОП-3 найдорожчих міст України. А також про те, що наш регіон оцінили у 10 мільярдів доларів.