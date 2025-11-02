ДТП в Одессе на Николаевской дороге - пострадали две девушки

Автомобиль, который попал в ДТП. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе произошло ДТП с участием двух легковушек. От удара один из автомобилей врезался в опору светофора. Пострадали две молодые пассажирки, которых госпитализировали. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Николаевской дороге в Пересыпском районе Одессы. По предварительным данным, 26-летний водитель Kia, поворачивая налево, не занял крайнюю левую полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai, который опережал его по крайней левой полосе. За рулем второй машины был 32-летний мужчина.

После столкновения Hyundai отбросило в опору светофора. В салоне машины были две девушки 17 и 18 лет. Обе получили травмы и были доставлены в больницу. Водители транспортных средств не пострадали, их проверяют на состояние опьянения.

