Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Серьезное ДТП произошло в Одессе — среди пострадавших подросток

Серьезное ДТП произошло в Одессе — среди пострадавших подросток

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 13:15
обновлено: 13:34
ДТП в Одессе на Николаевской дороге - пострадали две девушки
Автомобиль, который попал в ДТП. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе произошло ДТП с участием двух легковушек. От удара один из автомобилей врезался в опору светофора. Пострадали две молодые пассажирки, которых госпитализировали. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Николаевской дороге в Пересыпском районе Одессы. По предварительным данным, 26-летний водитель Kia, поворачивая налево, не занял крайнюю левую полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai, который опережал его по крайней левой полосе. За рулем второй машины был 32-летний мужчина.

После столкновения Hyundai отбросило в опору светофора. В салоне машины были две девушки 17 и 18 лет. Обе получили травмы и были доставлены в больницу. Водители транспортных средств не пострадали, их проверяют на состояние опьянения.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области пьяный водитель устроил серьезную аварию, травмированы дети. Также мы писали, что голкипер "Интера" сбил человека на кресле колесном.

ДТП Одесса авария Одесская область Новости Одессы пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации