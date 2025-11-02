ДТП в Одесі на Миколаївській дорозі — постраждали дві дівчини

Автівка, яка потрапила в ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі сталася ДТП за участі двох легковиків. Від удару один із автомобілів врізався в опору світлофора. Постраждали дві молоді пасажирки, яких госпіталізували. Поліція з’ясовує всі обставини аварії.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Миколаївській дорозі у Пересипському районі Одеси. За попередніми даними, 26-річний водій Kia, повертаючи ліворуч, не зайняв крайню ліву смугу і зіткнувся з автомобілем Hyundai, який випереджав його по крайній лівій смузі. За кермом другої автівки був 32-річний чоловік.

Після зіткнення Hyundai відкинуло в опору світлофора. У салоні машини були дві дівчини 17 та 18 років. Обидві отримали травми та були доставлені до лікарні. Водії транспортних засобів не постраждали. Їх перевіряють на стан сп’яніння.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині п'яний водій влаштував серйозну аварію, травмовано дітей. Також ми писали, що голкіпер "Інтера" збив людину на кріслі колісному.