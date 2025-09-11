Цены на овощи и фрукты на Привозе в сентябре — как изменилась стоимость

Прилавок с фруктами и овощами. Фото: Новини.LIVE

Главным показателем экономического благополучия для украинской семьи сегодня остается продуктовая корзина. Цены на овощи, фрукты и мясо медленно, но уверенно постоянно идут вверх — чего не скажешь о зарплатах и пенсиях. Еженедельно стоимость товара на одесских рынках меняется, бывает, что на какой-то товар стоимость снижается — это сезонный фактор. В середине сентября зелень именно в расцвете сезона и кое-где дешевеет, но ближе к холодам тепличный фактор традиционно прибавит в стоимости. Мясо пока держит стабильную планку — вопрос только, надолго ли.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Привоз, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.

Овощи на Привозе

Возле овощных прилавков Привоза все еще царит летняя яркость: зеленые кабачки, фиолетовые баклажаны, сочные томаты и блестящий перец создают красочную мозаику. В воздухе смешались запахи свежей капусты и острого чеснока, а рядом выкладывают брокколи и цветную капусту нового урожая. Продавцы говорят, что первые недели сентября всегда спокойнее, людей меньше, но ассортимент не беднеет. А вот цены уже больше зависят от завоза и расходов, чем от календаря.

"В начале осени людей меньше: детей провожают в школу, расходы идут в другую сторону. Но заготовки держат рынок в тонусе — берут под зиму. По ценникам видно: что-то подпускает, что-то держится, многое зависит от горючего", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Картофель — 25 грн/кг

Лук репчатый — 25 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Капуста белокочанная — 30 грн/кг

Кабачки — 20 грн/кг

Томаты: розовые — 65 грн/кг,

Красные — 55 грн/кг

Черри желтые — 40 грн/кг

Перец зеленый — 55-75 грн/кг

Баклажаны — 40 грн/кг

Перец горький: зеленый — 150 грн/кг, красный — 200 грн/кг

Огурцы: мелкие — 35 грн/кг, крупные — 30 грн/кг

Чеснок — 120 грн/кг

Цветная капуста — ≈70-100 грн/шт

Брокколи — 100 грн/кг

Овощи на прилавках рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

Летние позиции еще держатся — персик, дыня, слива — но первый план постепенно переходит к яблокам и грушам. Виноград — от бюджетного до столовых сладких сортов; на полках — голубика, клубника, малина. Движение более спокойное, а возможные колебания цен привязывают к расходам.

"Первые недели сентября — людей меньше: дети в школу, город возвращается в рабочий ритм. Расходы растут, солярка дорожает — и рынок реагирует на это быстро. В прошлом году в это время было немного легче по себестоимости, сейчас запаса меньше. Держимся на качестве и партиях, но если логистика подскочит — придется подтягивать и ценники", — рассказывает продавщица Виктория.

Продавщица Виктория о ценах на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты:

Персики — 100-130 грн/кг

Персик инжирный — 120 грн/кг

"Манговый" — 180 грн/кг

Слива — 30-80 грн/кг

Виноград — 60-120 грн/кг

Яблоки — 50 грн/кг

Груши — 50-70 грн/кг

Дыня — 30 грн/кг

Голубика — 280-300 грн/кг

Клубника — 220 грн/кг

Малина — 200 грн/кг

Покупатели выбирают фрукты на "Привозе" Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозе

После жары зелень "ожила": лист держит цвет и форму, базилик и мята пахнут ярче, в салатных лотках — шпинат и руккола. Сейчас это "свой" сезон, а заметные изменения ожидают зимой, когда начнутся теплицы.

"Главное — чтобы зелень была красивая и свежая. Летом лист желтел и подгорал, поэтому и дорожало. Сейчас — наш период: все с грядки, вкус и вид другие. Зимой картина изменится — тепличные поставки, отопление, подогрев, поэтому цены пойдут вверх", — говорит продавщица Инна.

Продавщица Инна рассказывает о ценах на зелень. фото: Новини.LIVE

Цены на зелень:

Укроп, петрушка — 15 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Базилик (фиолетовый/зеленый) — 20 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Рукола — 20 грн/пучок

Мята десертная — 30 грн/≈100 г

Листья салата — 30 грн/пучок

Чеснок домашний — 200 грн/кг

Перец острый — 200 грн/кг

Зелень на прилавках рынка "Привоз" Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

Мясные ряды Привоза держат свою планку — свежая свинина выложена большими кусками, продавцы шутят с постоянными клиентами и охотно показывают срез. Здесь есть и лопатка, и подчеревок, и ребра, и шейка — каждый найдет что-то "под свое блюдо". Атмосфера спокойная: говорят, что цены пока остаются на уровне лета, но внимательно следят за закупкой, потому что именно от нее зависит дальнейшее движение.

"У нас в целом все как летом: цен не поднимали, держим уровень. Но по рынку тяжелее — покупательная способность просела. И это не только осень: подорожала закупка, школа на носу, война влияет на всех. Смотрим по поставкам: если закупка пойдет вверх — будем корректировать, пока же торгуем стабильно", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о повышении цен на мясо. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо:

Задняя часть — 240-250 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

"Чалагач" — 240-250 грн/кг

Шейка — 300-320 грн/кг

Ребра — 240-250 грн/кг

Подчеревок — 200-220 грн/кг

Мясные прилавки на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Рыба и копчености

Ни для кого не секрет, что если захотелось красной икры и рыбных деликатесов — идти надо к местной звезде Свитули, она как никто другой расскажет о любых деликатесах: копченые торты и рулеты, эсколар и форель. Вся продукция здесь вакуумирована и хранится в холоде, благодаря этому удается держать почти одинаковые цены в любое время года.

"Осенью заказов станет больше — снова передаем. В жару этим почти не занимались. За неделю цена на рыбку немного подросла, но без резких движений. Торговля — такое дело: день на день не похож. Люди все равно берут — ели, едят и будут есть, поэтому держим качество и вакуум", — рассказывает продавщица Светлана.

Продавщица Светлана рассказывает о "базарах". Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу:

Малосольная рыба — 750 грн/кг

"Тортики"/рулеты (копченые/вяленые) — 1400-1500 грн/кг

Круассанчики из рыбы — 1000 грн/кг

Эсколар ("масляная") — 1000 грн/кг

Икра щучья — 450 грн/100 г

Икра красная — 700-800 грн/100 г,

Икра баночная — 650 грн/100 г

Черноморский бычок копченый — 1000 грн/кг

Фирменный копченый "тортик" (форель + эсколар + тунец) — в пределах 1400-1500 грн/кг

Прилавок с копченой и соленой рыбой на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Несмотря на смену сезона и более спокойный ритм торговли, Привоз остается сердцем одесской обыденности. Здесь встречаются яркие краски овощей и фруктов, запахи специй и свежей зелени, здесь шутят продавцы и торгуются покупатели. Даже осенью этот базар сохраняет свою особую атмосферу — ту, ради которой приходят не только за продуктами, но и чтобы почувствовать настроение города.

