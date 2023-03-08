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Мошенничество с недвижимостью: в Одессе полицейские задержали злоумышленников

8 марта 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подозреваемых ждет суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мошенники владели информацией о смерти одиноких граждан. Они использовали поддельные документы и отчуждали их имущество путем махинаций. Впоследствии квартиры продавали. За такие действия правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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В ходе следствия полицейские установили, что двое одесситов в течение 2017-2019 годов завладели тремя квартирами, владельцы которых скончались и не оставили после себя наследников. Таким образом, правонарушители нанесли территориальной громаде материальный ущерб на сумму около двух миллионов гривен.

"Вымершее наследство подлежало передаче в собственность территориальной громаде, впрочем, злоумышленники организовали оформление чужого имущества на свое имя путем мошенничества, изготовления и использования поддельных правоучредительных документов. Недвижимость они в дальнейшем продали гражданам, которые не знали, что покупают доставшееся имущество", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет мошенников

Собрав достаточно доказательств, следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении, согласно содеянному, в мошенничестве, предусмотренном ч.ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины; организации совершения сделки с другим имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, по ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК и использовании заведомо подложных документов, что предусматривает ч. 4 ст. 358 того же кодекса. За совершенное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас немало вынужденных переселенцев ищут себе квартиру, поэтому количество мошенников возросло. Попасть на крючок злоумышленников может каждый, кто решил изобрести себе жилье без участия риелторов. Как не остаться обманутым при аренде жилья: советы от одесской полиции.

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