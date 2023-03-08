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Шахрайство з нерухомістю: в Одесі поліцейські затримали зловмисників

8 березня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На підозрюваних чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Шахраї володіли інформацією про смерть одиноких громадян. Вони використовували підробні документи та відчужували їхнє майно шляхом махінацій. Згодом квартири продавали. За такі дії правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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В ході слідства поліцейські встановили, що двоє одеситів протягом 2017-2019 років заволоділи трьома квартирами, власники яких померли і не залишили по собі спадкоємців. У такий спосіб правопорушники завдали територіальній громаді матеріальної шкоди на суму близько двох мільйонів гривень.

"Відумерла спадщина підлягала передачі у власність територіальній громаді, втім зловмисники організували оформлення чужого майна на своє ім’я шляхом шахрайства, виготовлення та використання підроблених правоустановчих документів. Нерухомість вони надалі продали громадянам, які не відали, що купують майно, яке дісталося продавцям злочинним шляхом", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на шахраїв

Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру, відповідно до скоєного, в шахрайстві, передбаченому ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України; організації вчинення правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ч.ч. 1, 2 ст. 209 ККУ та використанні завідомо підроблених документів, що передбачає ч. 4 ст. 358 того ж кодексу. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі чимало вимушених переселенців шукають собі квартиру, тож і кількість шахраїв зросла. Потрапити на гачок зловмисників, може кожен хто вирішив винайти собі житло без участі рієлторів. Як не залишитись ошуканим під час оренди житла: поради від одеської поліції.

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