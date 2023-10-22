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Мошенники пытаются собирать средства от имени одного из председателей РВА в Одесской области

22 октября 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Мошенники пытаются собирать средства от имени одного из председателей РВА в Одесской области
Фейковое сообщение. Фото: Белгород-Днестровский РВА
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Белгород-Днестровская районная военная администрация сообщает о фейковой информации о сборе средств для воинов от имени главы РВА Василия Самокиша.

Соответствующее сообщение размещено на официальной странице райадминистрации в Facebook.

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Фейковое обращение

Злоумышленники подделали официальный бланк от Белгород-Днестровской районной военной администрации и направили письма на предприятия с просьбой предоставить финансовую помощь ВСУ. В этих письмах утверждается, что военным необходимы специальное оборудование и транспортные средства и предоставляются реквизиты для предоставления средств, а также имя получателя помощи.

"С целью поддержать соотечественников-героев, что ценой собственной жизни и собственной кровью завоевывают независимость нашей страны, а также для закупки военной амуниции и предоставления финансовой помощи в размере 87 тысяч гривен открыт расчетный счет", — говорится в фейковом сообщении.

В Белгород-Днестровской районной военной администрации заявили, что никакой связи с таким сбором средств не существует, и любое обращение на этот счет является фейковым. Администрация выражает свой протест по отношению к подобным мошенническим действиям, направленным на обман граждан и использование ситуации в стране для личной выгоды.

Напомним, в Одессе разоблачили мошенников, которые помогали иностранцам в "ускорении" получения украинского гражданства. За время своей деятельности мужчинам удалось "заработать" более 100 тысяч долларов.

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