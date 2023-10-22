Шахраї намагаються збирати кошти від імені одного із голів РВА на Одещині

Фейкове повідомлення. Фото: Білгород-Дністровська РВА

Білгород-Дністровська районна військова адміністрація повідомляє про фейкову інформацію щодо збору коштів для воїнів від імені голови РВА Василя Самокиша.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційній сторінці райадміністрації у Facebook.

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Фейкове звернення

Зловмисники підробили офіційний бланк від Білгород-Дністровської районної військової адміністрації, та надіслали листи до підприємств з проханням надати фінансову допомогу ЗСУ. В цих листах стверджується, що військовим необхідні спеціальне обладнання та транспортні засоби, і надаються реквізити для надання коштів, а також ім'я отримувача допомоги.

"З метою підтримати співвітчизників-героїв, що ціною власного життя та власною кров’ю здобувають незалежність нашої країни, а також для закупівлі військової амуніції та наданні фінансової допомоги у розмірі 87 тисяч гривень відкрити розрахунковий рахунок", — йдеться у фейковому повідомленні.

У Білгород-Дністровській районній військовій адміністрації заявили, що ніякого зв'язку з такими зборами коштів не існує, і будь-яке звернення на цей рахунок є фейковим. Адміністрація висловлює свій протест стосовно подібних шахрайських дій, спрямованих на обману громадян та використання ситуації в країні для особистої вигоди.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахраїв, які допомагали іноземцям у "прискоренні" отримання українського громадянства. За час своєї діяльності чоловікам вдалося "заробити" понад 100 тисяч доларів.