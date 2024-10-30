Кому достанется бизнес Кивана в Одессе

Бизнесмен Аднан Киван общается с журналистами. Фото: KADORR Group

Строительство, сельское хозяйство, медиа — все это входило в бизнес-империю одесского мультимиллионера Аднана Кивана. Его наследникам придется приложить серьезные усилия, чтобы не потерять позиций.

Новини.LIVE собрали информацию об активах покойного бизнесмена и их дальнейшей судьбе.

Читайте также:

Наследие Аднана Кивана

По данным издания Forbes, к началу полномасштабной войны возглавляемая Аднаном Киваном корпорация KADORR Group владела 145 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, из которых получала около 35 млн долларов в год. Кроме того, компания инвестирует в аграрный бизнес, в частности, имеет элеваторный комплекс в Днепропетровской области и занимается экспортом зерна за границу. Также KADORR Group инвестирует в онлайн-издание "Украинская служба информации" и англоязычное издание Kyiv Post.

Наследники империи

В корпорации не делали заявлений о том, кто возглавит ее после смерти Аднана Кивана. Впрочем, издание "Интент" предполагает, что это может быть сын основателя Руслан Киван. Сейчас он совладелец KADORR Group и руководит основными направлениями ее деятельности.

"Представители бизнеса считают атаки на бизнес вероятными. По мнению представителей деловых кругов, в компании построена прочная система менеджмента и каких-то внутренних неожиданностей ждать оснований нет", — отмечает издание.



Напомним, Аднан Киван ушел из жизни 28 октября. Ему было 62 года. Ранее мы писали о конфликте бизнесмена с мэром Одессы Геннадием Трухановым.