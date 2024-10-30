Кому дістанеться бізнес Ківана в Одесі

Бізнесмен Аднан Ківан спілкується з журналістами. Фото: KADORR Group

Будівництво, сільське господарство, медіа — все це входило до бізнес-імперії одеського мультимільйонера Аднана Ківана. Його спадкоємцям доведеться докласти серйозних зусиль, аби не втратити позицій.

Новини.LIVE зібрали інформацію про активи покійного бізнесмена і їхню подальшу долю.

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Спадщина Аднана Ківана

За даними видання Forbes, до початку повномасштабної війни очолювана Аднаном Ківаном корпорація KADORR Group володіла 145 тис. кв м комерційної нерухомості, з яких отримувала близько 35 млн доларів на рік. Крім того, компанія інвестує в аграрний бізнес, зокрема, має елеваторний комплекс у Дніпропетровській області й займається експортом зерна за кордон. Також KADORR Group інвестує в онлайн-видання "Українська Служба Інформації" та англомовне видання Kyiv Post.

Спадкоємці імперії

У корпорації не робили заяв щодо того, хто очолить її після смерті Аднана Ківана. Втім, видання "Інтент" припускає, що це може бути син засновника Руслан Ківан. Зараз він є співвласником KADORR Group та керує основними напрямами її діяльності.

"Представники бізнесу вважають атаки на бізнес ймовірними. На думку представників ділових кіл, у компанії побудовано міцну систему менеджменту і якихось внутрішніх несподіванок чекати підстав немає", — відзначає видання.



Нагадаємо, Аднан Ківан пішов з життя 28 жовтня. Йому було 62 роки. Раніше ми писали про конфлікт бізнесмена з мером Одеси Геннадієм Трухановим.