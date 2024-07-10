Украинские ВМС: что нужно, чтобы усилить морскую пехоту

Военный поднимает флаг ВМС ВС Украины. Фото: Facebook/ ВМС ВС Украины

Украинский корпус морской пехоты занимает второе место по численности всех стран НАТО и их партнеров. Наши ВМС уже добились значительных успехов в обновлении стратегии морской безопасности, в частности, благодаря численности морпехов и наличию современной ракетной системы "Нептун".

Об этом сообщил эксперт Центра оборонных стратегий, экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

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"Президент сейчас рассматривает стратегию морской безопасности Украины, и надо, чтобы он прислушался к специалистам военно-морского дела — и началось развитие морских сил, которые могут действовать в прибрежных водах в условиях того, что противник будет иметь количественное преимущество" , — отметил Андрей Рыженко.

Также очень важно создание маневренных малозаметных платформ. Такие постройки предназначены для эффективного контроля морского участка и противодействия врагу.

"То есть нужны маневренные малозаметные платформы, которые будут выполнять операции по контролю морского участка, противодействовать минной угрозе, высаживать наш десант, рейдовые группы, противодействовать десантам и уничтожать надводные корабли. Это москитный флот на первом этапе, другого варианта у нас нет" , — подчеркнул эксперт.

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Мы писали, что украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытание и тренировку экипажа в Турции. После завершения подготовки экипаж около года будет служить на корабле, чтобы полностью овладеть всеми его системами. Этот этап является важной частью процесса боевого согласования, после чего "Гетман Иван Мазепа" будет готов к выполнению боевых задач.

Также мы сообщали, что Военно-Морские силы ВС Украины проходят международные учения Си Бриз. В этом году основной целью тренировок является безопасность акватории Черного моря.