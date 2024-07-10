Українські ВМС: що потрібно, аби посилити морську піхоту

Що потрібно, аби посилити українські ВМС — думка експерта
Український корпус морської піхоти посідає друге місце за чисельністю серед усіх країн НАТО та їхніх партнерів. Наші ВМС вже досягли значних успіхів у оновленні стратегії морської безпеки, зокрема завдяки чисельності морпіхів та наявності сучасної ракетної системи "Нептун".
Про це повідомив експерт Центру оборонних стратегій, ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.
"Президент зараз розглядає стратегію морської безпеки України, і треба, щоб він дослухався фахівців військово-морської справи — і почалась розбудова морських сил, які можуть діяти в прибережних водах в умовах того, що противник матиме кількісну перевагу", — зазначив Андрій Риженко.
Також дуже важливим є створення маневрених малопомітних платформ. Такі споруди призначені для ефективного контролю морської ділянки та протидії ворогові.
"Тобто потрібні маневрені малопомітні платформи, які будуть виконувати операції з контролю морської ділянки, протидіяти мінній загрозі, висаджувати наш десант, рейдові групи, протидіяти десантам і знищувати надводні кораблі. Це москітний флот на першому етапі, іншого варіанту у нас немає", — підкреслив експерт.
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Ми писали, що український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування та тренування екіпажу у Туреччині. Після завершення підготовки екіпаж близько року буде служити на кораблі, щоб повністю опанувати всі його системи. Цей етап є важливою частиною процесу бойового злагодження, після чого "Гетьман Іван Мазепа" буде готовий до виконання бойових завдань.
Також ми повідомляли, що Військово-Морські сили ЗС України проходять міжнародні навчання Сі Бриз. Цьогоріч основною метою тренувань є безпека акваторії Чорного моря.
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