Українські ВМС: що потрібно, аби посилити морську піхоту

Військовий піднімає прапор ВМС ЗС України. Фото: Facebook/ ВМС ЗС України

Український корпус морської піхоти посідає друге місце за чисельністю серед усіх країн НАТО та їхніх партнерів. Наші ВМС вже досягли значних успіхів у оновленні стратегії морської безпеки, зокрема завдяки чисельності морпіхів та наявності сучасної ракетної системи "Нептун".

Про це повідомив експерт Центру оборонних стратегій, ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

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"Президент зараз розглядає стратегію морської безпеки України, і треба, щоб він дослухався фахівців військово-морської справи — і почалась розбудова морських сил, які можуть діяти в прибережних водах в умовах того, що противник матиме кількісну перевагу", — зазначив Андрій Риженко.

Також дуже важливим є створення маневрених малопомітних платформ. Такі споруди призначені для ефективного контролю морської ділянки та протидії ворогові.

"Тобто потрібні маневрені малопомітні платформи, які будуть виконувати операції з контролю морської ділянки, протидіяти мінній загрозі, висаджувати наш десант, рейдові групи, протидіяти десантам і знищувати надводні кораблі. Це москітний флот на першому етапі, іншого варіанту у нас немає", — підкреслив експерт.

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Ми писали, що український корвет "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування та тренування екіпажу у Туреччині. Після завершення підготовки екіпаж близько року буде служити на кораблі, щоб повністю опанувати всі його системи. Цей етап є важливою частиною процесу бойового злагодження, після чого "Гетьман Іван Мазепа" буде готовий до виконання бойових завдань.

Також ми повідомляли, що Військово-Морські сили ЗС України проходять міжнародні навчання Сі Бриз. Цьогоріч основною метою тренувань є безпека акваторії Чорного моря.