Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

Дата публикации 6 ноября 2025 22:33
обновлено: 19:26
Памятник Пушкину в Одессе — нужно ли его сносить
Закрытый памятник Пушкину возле Одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Памятник Пушкину на знаменитом Приморском бульваре закрыли фанерой, а затем еще и рекламным баннером. Среди одесситов это вызвало неоднозначную реакцию — в социальных сетях снова поднялась волна за и против. Одни уверены, всему так называемому "русскому духу" должен прийти конец! Другие же продолжают отстаивать поэта, не отождествляя его с русскими и отмечая только его творческие заслуги. Но что же по этому поводу думают горожане, которые спокойно ходят по улицам города?

Журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, как они относятся к памятнику Пушкину?

Читайте также:

Пушкину не место в Одессе

Отношение к Пушкину в Одессе за последние годы изменилось, все больше людей воспринимают его личность как очень неоднозначную. Причины понятны — страна агрессор преподносит поэта как культовую личность, с которой связывают все российское. Люди же считают, что пришло время избавиться от имперских нарративов и вспомнить о своей культуре.

"Негативно отношусь к Пушкину. Потому что надо свою культуру развивать. У нас на этом пути еще много проблем. Нас воспринимают как русских в целом в других странах", — делится одессит Григорий.

Пушкіну не місце в Одесі
Григорий уверен, что украинцам нужно развивать свою культуру. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинцам снова приходится отстаивать свою независимость, проливая кровь за родную землю. Поэтому вопрос не только в самом памятнике, а в том, какие смыслы сегодня наполняют городское пространство и кого мы хотим видеть его символами.

"С моей точки зрения, в Украине должно быть украинское, памятники украинским художникам. А это все остальное может быть где-то там на периферии. Такое центральное место надо занять современными поэтами или художникам, которые погибли, это то, что мне щемит душу, а Пушкин мне не щемит душу — это какая-то не интересная история", — рассказывает одесситка Леся.

На місці Пушкіна мають бути українці
Леся считает, что должен быть памятник украинцам. Фото: Новини.LIVE

Пушкин — это история

Однако есть и те, кто категорически против сноса памятника Пушкину. Главный аргумент — это наша история, которую не изменить. Этот монумент простоял более 100 лет, да и устанавливали его наши предки — сейчас есть проблемы важнее этого вопроса.

"Это история, я считаю, что писатель здесь не причастен к российскому "бла-бла-бла-миру". Я три с половиной года отдал на войне, я не думаю, что это такая серьезная проблема в Одессе, чтобы снимать этот памятник. Потому что я не думаю, что это прямо так должно отражаться на людях. Наоборот, мы должны сотрудничать и все же это история. Историю не нам менять", — отмечает местный житель Василий.

Пушкін частина історії Одеси
Василий считает, что Пушкин является частью истории Одессы. Фото: Новини.LIVE

С Василием соглашается и Наталья. Женщина уверена, что Пушкин не является какой-то частью империалистического прошлого. Плюс памятник расположен в исторической зоне города, которая находится под защитой ЮНЕСКО. Оставив его, мы покажем, что мы выше своих врагов и не будем опускаться до их уровня.

"Пусть будет. Я люблю Украину, я уважаю всех украинцев, всех, кто защищает Украину, но история есть история. Он об Украине ничего плохого не писал. Это, как по мне. Екатерину надо было убрать. Это императрица, это историческая личность, а это всего лишь поэт. Шевченко есть в Москве? Есть. Так будем выше этого всего и не будем опускаться", — отмечает Наталья.

Що робити з пам'ятником Пушкіна в Одесі
Наталья о памятнике Пушкину в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто видит в фигуре Пушкина не политический подтекст, а культурную преемственность. Для них памятник — не символ оккупации, а напоминание о том, что Одесса всегда славилась своей литературностью. Именно здесь рождались таланты, создавались шедевры, писались стихи.

"Ну, это вообще литература. Она не относится к какой-то культуре, к стране. Это литература. Для меня это нормально. Она может здесь быть",— делится одессит Илья.

Пам'ятник Пушкіна в Одесі має бути
Илья считает, что Пушкин вне политики. Фото: Новини.LIVE

Дискуссия вокруг памятника — это не только о бронзе на постаменте, но и об отношении к прошлому. Для одних он остается чужим символом, который не вписывается в новую украинскую реальность, для других — частью истории и культуры города. Однозначного решения, что делать с Пушкиным, нет, одесситы сходятся к мнению, что об этом можно подумать после победы, а сейчас не время для споров.

Ранее мы писали, что памятник Пушкину вскоре могут снести, а также о том, что изображение поэта на Приморском бульваре закрыли фанерой.

 

