Что сегодня предлагают на "Новом рынке": цены на продукты в Одессе
Арбузы, дыни и помидоры — основные фавориты на прилавках одесских базаров. Их, говорят продавцы, сейчас покупают больше всего. Соответственно и цена на них умеренная, хотя и каждый день может меняться. Все зависит от того, откуда их доставляет поставщик.
Журналисты Новини.LIVE на этой неделе посетили одесский базар "Новый рынок" и подготовили актуальный срез цен на основные виды продуктов.
На прилавках появился инжир
Популярным фруктом, который уже несколько лет подряд пользуется высоким спросом на базарах, стал инжир. Он, говорят продавцы, бывает нескольких видов. А главное, что из-за изменения климата его начали выращивать в Одесской области. Употребление инжира в любой форме позволяет противостоять развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии таковых плод позволяет снизить их выраженность. Сосудистые заболевания у мужчин становятся причиной возникновения сложностей в интимной сфере. Всего 100 г смоковницы пару раз в неделю позволят снизить вероятность возникновения такой проблемы.
"У нас инжир двух видов: зеленый и фиолетовый. Привезенный из Одесской области, впрочем, цена пока кусается — 250 грн/кг. Недавно снова появилась клубника, ее не так много, но и покупатели, кажется, что наелись. Впрочем, больше отдают преимущество арбузам и дыням", — рассказывает продавщица Валентина.
Цены на ягоды и фрукты
- Клубника: 120–150 грн/кг
- Инжир: 250 грн/кг
- Голубика: 160–220 грн/кг
- Виноград: 80–100 грн/кг
- Слива: 30–70 грн/кг
- Персик: 70–90 грн/кг
- Яблоки: 35 грн/кг
- Кукуруза: 15 грн/кг
- Арбузы: 25 грн/кг
- Дыня: 40–50 грн/кг
Сезон помидоров
Витрины на городских базарах Одессы ломятся от овощного разнообразия. Наибольшим спросом пользуется именно помидор. Его несколько видов, но самый любимый среди покупателей — микадо: большой, сочный, мясистый, красный. Ни одно застолье не обходится без него. А главное, что помидор может иметь около 40% дневного рекомендованного минимума витамина С, а также витамина А, поддерживающего иммунную систему, зрение и здоровье кожи. Калий в томатах является ключевым питательным веществом для работы сердца, сокращения мышц и поддержания здорового артериального давления.
"Мы каждый день заказываем свежую партию томатов. Потому что их очень быстро разбирают. Да и по цене, по сравнению с началом лета, они подешевели почти наполовину. Еще пользуется спросом перец и баклажан. Вот их люди обычно берут, чтобы запечь в духовке или на гриле. Выходит очень вкусно", — рассказывает продавщица Елена.
Цены на овощи
- Лук: 35 грн/кг
- Салатный лук: 80 грн/кг
- Свёкла: 30 грн/кг
- Морковь: 35 грн/кг
- Помидоры: 65 грн/кг
- Огурцы: 35–40 грн/кг
- Перец: 45–65 грн/кг
- Баклажаны: 25–35 грн/кг
- Кабачок: 30 грн/кг
- Капуста: 45 грн/кг
- Картофель: 20–25 грн/кг
Цена на мясо стабильна
В мясном корпусе на "Новом рынке" в последний день лета не многолюдно. Соответственно, и ассортимент продукции невелик, впрочем, все необходимое есть. Хотя и были опасения, что из-за срыва зерновой сделки цена на мясо может возрасти, но продавцы говорят, что пока все стабильно, кормить животных есть чем, соответственно и продукция будет.
"У нас сегодня больше телятины. Несмотря на то, что во дворе жарко, но всего и понемногу люди все равно покупают. Кстати, с начала войны цена на мясо не очень выросла", — рассказала продавец Елена.
Цены на телятину
- Мякоть: 250 грн/кг
- Антрекот: 200 грн/кг
- Грудинка: 130 грн/кг
- Ребра: 120 грн:
- Шпондра: 130 грн/кг
- Шея на кости: 120 грн/кг
- Печень: 200 грн/кг
Рыба и морепродукты
В рыбном отделе на "Новом базаре" сегодня в основном свежемороженая продукция и морепродукты. Покупатели сейчас предпочитают хребты форели, из которых готовят вкусную уху. Кстати, мясо форели насыщено витаминами и полезными соединениями: здесь калий, магний, кальций, фосфор, витамины А, D, Е, кислоты Омега-3 и Омега-6, рибофлавин, фолиевая кислота. Употребление форели помогает организму регулировать уровень холестерина в крови и очищает сосуды, улучшает систему кровообращения, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, инфаркта миокарда), хорошо влияет на зрение, здоровье кожи, волос и ногтей, нормализует давление и активизирует функции памяти.
"Любая рыба питательна и вкусна. Сейчас пользуется спросом креветка. Ее готовят к пиву, как закуску. Также покупатели берут хребты форели. Из них хорошо готовить уху или можно запекать на гриле. Есть еще филе рыбы в тубе, это хорошо подходит на котлеты", — рассказывает продавец Лариса.
Цена на рыбу и морепродукты
- Семга: 495 грн/кг
- Форель: 350 грн/кг
- Скумбрия: 144 грн/кг
- Позвоночники: 85 грн/кг
- Корюшка: 156 грн/кг
- Мойва: 89 грн/кг
- Кусочки форели и лосося: 28 грн/кг
- Креветка: 350–450 грн/кг
- Креветка королевская: 350 грн/кг
- Филе хека в тубе: 224 грн/кг
- Порции горбуши: 264 грн/кг
Также на "Новом базаре" большой выбор зелени, яиц, бакалеи, готовой выпечки. Одним словом, есть все что нужно. Некоторые продавцы, в частности овощей и фруктов, добавили в свой ассортимент уже готовую консервацию. Пока дефицита продуктовых товаров нет, а значит, и нет оснований для их удорожания.