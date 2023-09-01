Цены на продукты в Одессе

Новый рынок. Фото: Новини.LIVE

Арбузы, дыни и помидоры — основные фавориты на прилавках одесских базаров. Их, говорят продавцы, сейчас покупают больше всего. Соответственно и цена на них умеренная, хотя и каждый день может меняться. Все зависит от того, откуда их доставляет поставщик.

Журналисты Новини.LIVE на этой неделе посетили одесский базар "Новый рынок" и подготовили актуальный срез цен на основные виды продуктов.

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На прилавках появился инжир

Популярным фруктом, который уже несколько лет подряд пользуется высоким спросом на базарах, стал инжир. Он, говорят продавцы, бывает нескольких видов. А главное, что из-за изменения климата его начали выращивать в Одесской области. Употребление инжира в любой форме позволяет противостоять развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии таковых плод позволяет снизить их выраженность. Сосудистые заболевания у мужчин становятся причиной возникновения сложностей в интимной сфере. Всего 100 г смоковницы пару раз в неделю позволят снизить вероятность возникновения такой проблемы.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

"У нас инжир двух видов: зеленый и фиолетовый. Привезенный из Одесской области, впрочем, цена пока кусается — 250 грн/кг. Недавно снова появилась клубника, ее не так много, но и покупатели, кажется, что наелись. Впрочем, больше отдают преимущество арбузам и дыням", — рассказывает продавщица Валентина.

Инжир и клубника. Фото: Новини.LIVE

Цены на ягоды и фрукты

Клубника: 120–150 грн/кг

Инжир: 250 грн/кг

Голубика: 160–220 грн/кг

Виноград: 80–100 грн/кг

Слива: 30–70 грн/кг

Персик: 70–90 грн/кг

Яблоки: 35 грн/кг

Кукуруза: 15 грн/кг

Арбузы: 25 грн/кг

Дыня: 40–50 грн/кг

Продукты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Сезон помидоров

Витрины на городских базарах Одессы ломятся от овощного разнообразия. Наибольшим спросом пользуется именно помидор. Его несколько видов, но самый любимый среди покупателей — микадо: большой, сочный, мясистый, красный. Ни одно застолье не обходится без него. А главное, что помидор может иметь около 40% дневного рекомендованного минимума витамина С, а также витамина А, поддерживающего иммунную систему, зрение и здоровье кожи. Калий в томатах является ключевым питательным веществом для работы сердца, сокращения мышц и поддержания здорового артериального давления.

Продавец Елена. Фото: Новини.LIVE

"Мы каждый день заказываем свежую партию томатов. Потому что их очень быстро разбирают. Да и по цене, по сравнению с началом лета, они подешевели почти наполовину. Еще пользуется спросом перец и баклажан. Вот их люди обычно берут, чтобы запечь в духовке или на гриле. Выходит очень вкусно", — рассказывает продавщица Елена.

Цены на овощи

Лук: 35 грн/кг

Салатный лук: 80 грн/кг

Свёкла: 30 грн/кг

Морковь: 35 грн/кг

Помидоры: 65 грн/кг

Огурцы: 35–40 грн/кг

Перец: 45–65 грн/кг

Баклажаны: 25–35 грн/кг

Кабачок: 30 грн/кг

Капуста: 45 грн/кг

Картофель: 20–25 грн/кг

Помидоры и огурцы. Фото: Новини.LIVE

Цена на мясо стабильна

В мясном корпусе на "Новом рынке" в последний день лета не многолюдно. Соответственно, и ассортимент продукции невелик, впрочем, все необходимое есть. Хотя и были опасения, что из-за срыва зерновой сделки цена на мясо может возрасти, но продавцы говорят, что пока все стабильно, кормить животных есть чем, соответственно и продукция будет.

Алена — продавщица мяса. Фото: Новини.LIVE

"У нас сегодня больше телятины. Несмотря на то, что во дворе жарко, но всего и понемногу люди все равно покупают. Кстати, с начала войны цена на мясо не очень выросла", — рассказала продавец Елена.

Мясо телятины. Фото: Новини.LIVE

Цены на телятину

Мякоть: 250 грн/кг

Антрекот: 200 грн/кг

Грудинка: 130 грн/кг

Ребра: 120 грн:

Шпондра: 130 грн/кг

Шея на кости: 120 грн/кг

Печень: 200 грн/кг

Рыба и морепродукты

В рыбном отделе на "Новом базаре" сегодня в основном свежемороженая продукция и морепродукты. Покупатели сейчас предпочитают хребты форели, из которых готовят вкусную уху. Кстати, мясо форели насыщено витаминами и полезными соединениями: здесь калий, магний, кальций, фосфор, витамины А, D, Е, кислоты Омега-3 и Омега-6, рибофлавин, фолиевая кислота. Употребление форели помогает организму регулировать уровень холестерина в крови и очищает сосуды, улучшает систему кровообращения, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, инфаркта миокарда), хорошо влияет на зрение, здоровье кожи, волос и ногтей, нормализует давление и активизирует функции памяти.

Лариса — продавец рыбы и морепродуктов. Фото: Новини.LIVE

"Любая рыба питательна и вкусна. Сейчас пользуется спросом креветка. Ее готовят к пиву, как закуску. Также покупатели берут хребты форели. Из них хорошо готовить уху или можно запекать на гриле. Есть еще филе рыбы в тубе, это хорошо подходит на котлеты", — рассказывает продавец Лариса.

Морепродукты. Фото: Новини.LIVE

Цена на рыбу и морепродукты

Семга: 495 грн/кг

Форель: 350 грн/кг

Скумбрия: 144 грн/кг

Позвоночники: 85 грн/кг

Корюшка: 156 грн/кг

Мойва: 89 грн/кг

Кусочки форели и лосося: 28 грн/кг

Креветка: 350–450 грн/кг

Креветка королевская: 350 грн/кг

Филе хека в тубе: 224 грн/кг

Порции горбуши: 264 грн/кг

Консервация Фото: Новини.LIVE

Также на "Новом базаре" большой выбор зелени, яиц, бакалеи, готовой выпечки. Одним словом, есть все что нужно. Некоторые продавцы, в частности овощей и фруктов, добавили в свой ассортимент уже готовую консервацию. Пока дефицита продуктовых товаров нет, а значит, и нет оснований для их удорожания.