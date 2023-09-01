Ціни на продукти в Одесі

Новий ринок. Фото: Новини.LIVE

Кавуни, дині та помідори — основні фаворити на прилавках одеських базарів. Їх, кажуть продавці, нині купують найбільше. Відповідно, й ціна на них помірна, хоча й щодня може змінюватися. Все залежить від того, звідки їх доставляє постачальник.

Журналісти Новини.LIVE цього тижня навідалися до одеського базару "Новий ринок" та підготували актуальний зріз цін на основні види продуктів.

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На прилавках з’явився інжир

Популярним фруктом, який вже кілька років поспіль має високий попит на базарах, став інжир. Він, кажуть продавці, буває кількох видів. А головне, що через зміну клімату його почали вирощувати в Одеській області. Вживання інжиру в будь-якій формі дозволяє протистояти розвитку серцево-судинних захворювань. При наявності таках захворювань плід дозволяє знизити їхню виразність. Судинні захворювання у чоловіків стають причиною виникнення складнощів в інтимній сфері. Лише 100 г смоковниці пару разів на тиждень дозволять знизити ймовірність виникнення такої проблеми.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.LIVE

"У нас інжир двох видів: зелений та фіолетовий. Привезений з Одеської області, втім ціна поки кусається — 250 грн/кг. Нещодавно знову з’явилася полуниця, її не так багато, але й покупці, здається, що наїлися. Втім більше віддають перевагу кавунам та диням", — розповідає продавчиня Валентина.

Інжир та полуниця. Фото: Новини.LIVE

Ціни на ягоди та фрукти

Полуниця: 120–150 грн/кг

Інжир: 250 грн/кг

Лохина: 160–220 грн/кг

Виноград: 80–100 грн/кг

Слива: 30–70 грн/кг

Персик: 70–90 грн/кг

Яблука: 35 грн/кг

Кукурудза: 15 грн/кг

Кавуни: 25 грн/кг

Диня: 40–50 грн/кг

Продукти на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Сезон помідорів

Вітрини на міських базарах Одеси ломляться від овочевого різноманіття. Найбільший попит має саме помідор. Його є кілька видів, але найулюбленіший серед покупців — мікадо: великий, соковитий, м’ясистий, червоний. Жодне застілля не обходиться без нього. А головне, що помідор може мати близько 40% денного рекомендованого мінімуму вітаміну С, а також вітаміну А, який підтримує імунну систему, зір та здоров'я шкіри. Калій в томатах є ключовою поживною речовиною для роботи серця, скорочення м'язів та підтримки здорового артеріального тиску.

Продавчиня Олена. Фото: Новини.LIVE

"Ми щодня замовляємо свіжу партію томатів. Бо їх дуже швидко розбирають. Та і за ціною, порівняно з початком літа, вони здешевшали майже наполовину. Ще має попит перець та баклажан. Ось їх люди зазвичай беруть, аби запекти у духовці або ж на грилі. Виходить дуже смачно", — розповідає продавчиня Олена.

Ціни на овочі

Цибуля: 35 грн/кг

Салатна цибуля: 80 грн/кг

Буряк: 30 грн/кг

Морква: 35 грн/кг

Помідори: 65 грн/кг

Огірки: 35–40 грн/кг

Перець: 45–65 грн/кг

Баклажани: 25–35 грн/кг

Кабачок: 30 грн/кг

Капуста: 45 грн/кг

Картопля: 20–25 грн/кг

Помідори та огірки. Фото: Новини.LIVE

Ціна на м’ясо стабільна

У м’ясному корпусі на "Новому ринку" в останній день літа не багатолюдно. Відповідно й асортимент продукції невеликий, втім все необхідне є. Хоча й були побоювання, що через зрив зернової угоди ціна на м’ясо може зрости, але продавці кажуть, що поки все стабільно, годувати тварин є чим, відповідно і продукція буде.

Олена — продавчиня м'яса. Фото: Новини.LIVE

"У нас сьогодні більше телятини. Попри те, що на дворі спекотно, але всього та потроху люди все одно купують. До речі, із початку війни ціна на м’ясо не дуже зросла", — розказала продавчиня Олена.

М'ясо телятини. Фото: Новини.LIVE

Ціни на телятину

М’якуш: 250 грн/кг

Антрекот: 200 грн/кг

Груднина: 130 грн/кг

Ребра: 120 грн:

Шпондера: 130 грн/кг

Шия на кістці: 120 грн/кг

Печінка: 200 грн/кг

Риба та морепродукти

У рибному відділі на "Новому базарі" сьогодні переважно свіжоморожена продукція та морепродукти. Покупці нині віддають перевагу хребтам форелі, з яких готують смачну юшку. До речі, м'ясо форелі насичене вітамінами та корисними сполуками: тут калій, магній, кальцій, фосфор, вітаміни А, D, Е, кислоти Омега-3 й Омега-6, рибофлавін, фолієва кислота. Вживання форелі допомагає організму регулювати рівень холестерину в крові й очищує судини, покращує систему кровообігу, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань (зокрема, інфаркту міокарда), добре впливає на зір, здоров'я шкіри, волосся і нігтів, нормалізує тиск та активізує функції пам'яті.

Лариса — продавчиня риби та морепродуктів. Фото: Новини.LIVE

"Будь-яка риба є поживною та смачною. Зараз має попит креветка. Її готують до пива, як закуску. Також покупці беруть хребти форелі. З них добре готувати юшку або ж можна запікати на грилі. Є ще філе риби у тубі, це добре підходить на котлети", — розповідає продавчиня Лариса.

Морепродукти. Фото: Новини.LIVE

Ціна на рибу та морепродукти

Сьомга: 495 грн/кг

Форель: 350 грн/кг

Скумбрія: 144 грн/кг

Хребти: 85 грн/кг

Корюшка: 156 грн/кг

Мойва: 89 грн/кг

Шматочки форелі та лосося: 28 грн/кг

Креветка: 350–450 грн/кг

Креветка королівська: 350 грн/кг

Філе хека у тубі: 224 грн/кг

Порції горбуші: 264 грн/кг

Консервація. Фото: Новини.LIVE

Також на "Новому базарі" чималий вибір зелені, яєць, бакалії, готової випічки. Одним словом, є все, що потрібно. Декотрі продавці, зокрема овочів та фруктів, додали до свого асортименту вже готову консервацію. Наразі дефіциту продуктових товарів нема, а отже, і нема підстав для їх здорожчання.