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Что из ценного за последнее время приобрели одесситы — опрос

11 февраля 2024 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Два года войны или одесситы совершают дорогие покупки, на что в основном тратят деньги.
Люди фотографируются в центре города. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Глобальная экономическая нестабильность сегодня становится ключевым фактором, влияющим на потребительские привычки и покупки населения. В периоды колебаний экономики и беспокойства люди вынуждены тщательно выбирать, как использовать свои финансовые ресурсы, ведь каждая гривна сейчас важна. Одесситы, как всегда, сохраняют свою уникальность в выборе покупок, которые становятся выражением их стиля, характера и размера кошелька.

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, что из ценного они приобрели в последнее время.

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Каждая гривна важна

Одесса всегда славилась своей непредсказуемостью и смелостью, особенно, когда речь идет о выборе. Но время, когда каждая гривна на счету, заставляют горожан тщательно выбирать свои покупки, сосредотачиваясь на том, что действительно важно.

Пенсионерка Лариса рассказала, что согласно ее финансовому положению сейчас ценные покупки неуместны.

"Я на пенсии. Какие покупки, когда пенсия" — говорит женщина.

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Лариса, на пенсию не может себе позволить роскошествовать. Фото: Новини.LIVE

От телефонов до курсов психотерапии

Молодежь Одессы меньше ограничена в своих финансовых возможностях, чем пожилые люди. Поэтому молодые одесситы могут побаловать себя дорогими вещами и инвестициями в собственное здоровье.

Одесситка Юлия отмечает, что не может вспомнить о совершении дорогостоящих покупок за последний период.

"Честно, я даже не помню, чтобы из очень дорогого. Ну телефон два года назад, а так в принципе больше ничего дорогого не покупала!" – заметила девушка.

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Юлия купила телефон. Фото: Новини.LIVE

А вот Мария акцентирует, что недавно купила курс психотерапии, поскольку она считает, что в такие сложные времена, как сейчас, важно уметь справляться со страхом и тревогой.

"Наверное, курс психотерапии. Это было недавно. Я сейчас его прохожу. Потому что такие времена, что тревога постоянно. И с ней нужно уметь справляться, чтобы жить настоящей жизнью", — добавила Мария.

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Мария приобрела курс психотерапии. Фото: Новини.LIVE

Виктория из Одессы рассказывает о своей последней ценной покупке – машинке для татуировок. Она ее приобрела осенью.

"Я покупала тату машинку. Она мне обошлась в десять с половиной тысяч гривен и это было осенью", — отмечает девушка.

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Виктория купила машинку для татуировок. Фото: Новини.LIVE

А вот Иван признается, что последней ценной покупкой для него была куртка.

"В последний раз покупал в декабре. Курточку фирмы "Stone Island". Приобрел в Инстаграм за тринадцать с половиной тысяч гривен", — говорит парень.

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Иван, на фото слева, купил дорогую куртку. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что тарифы на коммунальные услуги всегда привлекают внимание и обсуждение общественности. В последние годы цены на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги постоянно растут, что значительно повышает расходы на оплату счетов. Эта ситуация играет немаловажную роль в формировании ежедневного бюджета для многих жителей Одессы.

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