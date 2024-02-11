Два роки війни чи одесити роблять дорогі покупки, на що в основному витрачають гроші

Люди фотографуються у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Глобальна економічна нестабільність сьогодні стає ключовим фактором, що впливає на споживчі звички та покупки населення. У періоди коливань економіки та неспокоїв, люди змушені ретельно вибирати, як використовувати свої фінансові ресурси, адже кожна гривня зараз важлива. Одесити, як завжди, зберігають свою унікальність у виборі покупок, що стають виразом їхнього стилю, характеру та розміру гаманця.

Журналісти Новини.LIVE запитали містян що із коштовного вони придбали останнім часом.

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Кожна гривня важлива

Одеса завжди славилася своєю непередбачуваністю і сміливістю, особливо коли мова йде про вибір. Та час, коли кожна гривня на рахунку, примушують містян ретельно вибирати свої покупки, зосереджуючись на тому, що є дійсно важливим.

Пенсіонерка Лариса розповіла, що згідно з її фінансовим становищем, наразі коштовні покупки недоречні.

"Я на пенсії. Які покупки, коли пенсія" — каже жінка.

Лариса, на пенсію не може собі позволити розкошувати. Фото: Новини.LIVE

Від телефонів до курсів психотерапії

Молодь Одеси менше обмежена у своїх фінансових можливостях ніж літні люди. Тому молоді одесити можуть побалувати себе дорогими речами та інвестиціями у власне здоров'я.

Одеситка Юлія зазначає, що не може згадати про здійснення дорогих покупок за останній період.

"Чесно, я навіть не пам’ятаю, щоб з дуже дорогого. Ну телефон два роки назад, а так в принципі більше нічого дорогого не купляла!" — відмітила дівчина.

Юлія, купила телефон. Фото: Новини.LIVE

А ось Марія акцентує, що недавно купила курс психотерапії, оскільки вона вважає, що в такі складні часи, як зараз, важливо вміти справлятися зі страхом та тривогою.

"Напевно курс психотерапії. Це було нещодавно. Я зараз його проходжу. Тому що такі часи, що тривога постійно. І з нею потрібно вміти справлятися, щоб жити реальне життя", — додала Марія.

Марія, придбала курс психотерапії. Фото: Новини.LIVE

Вікторія з Одеси розповідає про свою останню коштовну покупку — машинка для татуювання. Вона її придбала восени.

"Я купляла тату машинку. Вона мені обійшлась в десять з половиною тисяч гривень і це було восени", — зазначає дівчина.

Вікторія, купила машинку для татуювання. Фото: Новини.LIVE

А ось Іван зізнається, що останньою коштовною покупкою для нього була куртка.

"Останній раз купляв у грудні. Курточку фірми "Stone Island". Придбав в інстаграмі за тринадцять з половиною тисяч гривень", — каже хлопець.

Іван, на фото зліва, придбав дорогу куртку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що тарифи на комунальні послуги завжди привертають увагу та обговорення серед громадськості. За останні роки ціни на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги постійно зростають, що значно підвищує витрати на оплату рахунків. Ця ситуація відіграє важливу роль у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.