Україна
Шесть лет за развращение ребенка — решение суда на Одесчине

Дата публикации 17 ноября 2025 12:20
обновлено: 12:07
Приговор за развращение ребенка: шесть лет заключения
Полицейская за компьютером. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Измаильском районе 35-летний мужчина развращал 12-летнюю девочку. Преступление произошло во дворе обидчика в одном из сел Сафьяновской громады в конце мая. Полиция собрала достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Осужденный получил реальный срок и взят под стражу сразу в зале суда.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил девочку в свой дом под предлогом угостить сладостями. Там он совершил развратные действия в отношении малолетней. В ходе расследования полиция собрала достаточное количество доказательств, приобщила к материалам дела выводы судебных экспертиз и предъявила обвинение по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Приговор суда

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет без дополнительного ограничения деятельности. Обвиняемый частично признал вину. Кроме того, информацию о нем внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы малолетних.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе бабушка избила младенца. Также мы писали, что на Львовщине наказали мужчину, который присылал интимные фото ребенку.

Одесса суд Одесская область развращение Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
