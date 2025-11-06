Бабушка избила младенца в Одессе - полиция объявила подозрение

Бабушка, которая избила малыша. Фото: Одесская областная прокуратура.

В Одессе 50-летнюю женщину подозревают в избиении трехмесячного внука. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали. Правоохранители уже сообщили женщине о подозрении, а малыша забрали из семьи для безопасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Инцидент произошел в квартире в Пересыпском районе Одессы. По словам матери мальчика, она ненадолго оставила ребенка с бабушкой, а когда вернулась, увидела на теле младенца синяки и царапины. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили избитого мальчика, его мать и бабушку в состоянии алкогольного опьянения. Врачи скорой помощи госпитализировали ребенка. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом ключицы, ушибы головы и конечностей.

Из-за антисанитарии и опасных условий в помещении служба по делам детей приняла решение временно изъять ребенка и направить в больницу. Правоохранители выяснили, что к избиению причастна именно 50-летняя бабушка, которая не смогла объяснить свои действия из-за состояния опьянения.

Как накажут

Женщине сообщили о подозрении по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Также полиция составила протокол на 22-летнюю мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф до 1 700 гривен. Ранее семья не состояла на учете в социальных службах.

Напомним, народный депутат сообщил о том, что в Одессе младенец оказался в больнице из-за избиения одним из членов семьи. Также мы писали, что в Одессе ребенок выпал из окна многоэтажки.