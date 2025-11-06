В Одессе избили трехмесячного ребенка - ребенок в больнице

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в больницу привезли трехмесячного младенца со страшными травмами. У ребенка перелом ключицы, черепно-мозговая травма, многочисленные кровоизлияния и ожоги от окурков. По предварительным данным, его избили мать или бабушка. Малышку удалось спасти врачам.

Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко.

Избиение ребенка

В медучреждение Одессы доставили трехмесячного ребенка с тяжелыми телесными повреждениями. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ключицы и множественные синяки и ожоги от окурков. Нейрохирурги провели срочную операцию и стабилизировали состояние малыша. По словам народного депутата Павла Сушко, ребенка избила мать или бабушка. На момент, когда младенца изымали, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"У меня нет уже ни злости, ни сил. Только безграничный стыд и боль. Трехмесячный ребенок. Избитый и переломанный. Со следами от окурков на теле — прямо сейчас в Одесской больнице", — написал нардеп.

Депутат также подчеркнул, что семья не состояла на учете социальных служб. Это, по его словам, свидетельствует о серьезных проблемах в системе защиты детей.

"Система сломана. Не было сигналов, не было тревоги. А на самом деле — кровь. Детская кровь", — написал он.

